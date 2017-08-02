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Советское средство от газовой атаки оказалось на свалке в Чапланово
фото Валерия Сабитова

Советское средство от газовой атаки оказалось на свалке в Чапланово

Судя по надписям, вещество ядовито

Жители Холмского района увидели у мусорки на кладбище в Чапланово военные ящики с неким веществом, упакованным в брикеты. Одна из деревянных коробок была вскрыта, вторая - не повреждена.

"Судя по надписям, вещество в ящиках ядовито. Кто додумался так его утилизировать?" - говорят сахалинцы.

Как удалось узнать astv.ru, в ящиках находится сода, предназначенная для использования в случаях газовой или химической атаки. Она произведена в 1981 году. Срок годности ее истек. Надпись на упаковках, может, и звучит пугающе, но раствор не опасен для человека. Может навредить здоровью, только если обрабатывать им глаза.

Кто выкинул советские военные запасы - неизвестно. 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 14:45 +4
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Комментарии
Triton
Написано сегодня, в 14:52 Отредактированно сегодня, в 14:53
обыкновенный слабоконцентрированный щелочной раствор
применяется для дезактивации ОВ на основе хлора на коже,
для промывания слизистых применяется еще более слабый раствор соды
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+4
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 15:02
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+5
Online
Владимир К Online
Написано сегодня, в 17:29
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0
Обезьян_В_кедахЪ
Написано сегодня, в 14:56
такие в 90-е на каждом углу валялись
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+6
Bokassa
Написано сегодня, в 15:19
как же теперь Чапланово без средства от газовой атаки то?? а то случись чего и трындец
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+1
Online
Владимир К Online
Написано сегодня, в 17:28
Ммм вы че, это прикольная вещь - любую краску растворяет!
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0
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