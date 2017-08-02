Советское средство от газовой атаки оказалось на свалке в Чапланово

фото Валерия Сабитова

Жители Холмского района увидели у мусорки на кладбище в Чапланово военные ящики с неким веществом, упакованным в брикеты. Одна из деревянных коробок была вскрыта, вторая - не повреждена.

"Судя по надписям, вещество в ящиках ядовито. Кто додумался так его утилизировать?" - говорят сахалинцы.

Как удалось узнать astv.ru, в ящиках находится сода, предназначенная для использования в случаях газовой или химической атаки. Она произведена в 1981 году. Срок годности ее истек. Надпись на упаковках, может, и звучит пугающе, но раствор не опасен для человека. Может навредить здоровью, только если обрабатывать им глаза.

Кто выкинул советские военные запасы - неизвестно.