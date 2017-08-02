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Еще пяти островам, трем мысам и двум скалам дадут имена в Сахалинской области
Ykt.Ru

Еще пяти островам, трем мысам и двум скалам дадут имена в Сахалинской области

Истекает срок, до которого можно выразить свое мнение о присвоении наименований безымянным географическим объектам

На следующей неделе истекает срок,  до которого  население Сахалинской области может выразить свое мнение о согласии или несогласии на присвоение наименований безымянным географическим объектам на территории области в Тихом океане. Об этом сообщает пресс-служба Сахалинской областной думы.

Так, пяти  островам,  трем мысам и двум скалам предложено дать имена.  Напомним, список состоит из десяти наименований - «остров Зорге», «остров Клитина», «остров Святителя Иннокентия»,  «остров Святителя Николая Японского», «остров Ялта»,  «мыс Вечерний», «мыс Победный», «мыс Утренний», «скала Верблюд» и  «скала   Тихона Задонского».

Известно, что предложение о наименовании островов подготовило Сахалинское отделение Русского географического общества, председателем которого является  Сергей Пономарев. Из  представленных полутора десятков названий пять островов Курильской гряды уже получили свои имена.

Направлять сообщения со своим выбором можно до 20 августа на электронный адрес reglament@dumasakhalin.ru,  а также через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на официальный сайт Сахалинской областной Думы в рубрику «Нам важно ваше мнение».

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:10 +1
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Комментарии
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 15:09
Остров Клитина однозначно должен существовать на карте Сахалинской области!
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