В новом рейтинге влияния губернаторов выросли позиции Олега Кожемяко

Сейчас он 17-й в стране

Два дальневосточных губернатора остаются в группе глав российских регионов с «очень сильным» влиянием на российскую политику. Среди них губернатор Сахалинской области.

Агентство политических и экономических коммуникаций опубликовало рейтинг влияния глав по итогам июля 2017 года. Первая двадцатка традиционно описывается как политики с наиболее сильным воздействием на процессы в стране. Первые три места занимают мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров и губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Эта тройка лидеров осталась неизменной с прошлого месяца.

Среди дальневосточных руководителей выше всех находится Егор Борисов (Республика Саха (Якутия). Он сейчас на 15 месте, опустившись на одну строчку ниже прежнего.

На 17-й строке губернатор Сахалинской области. Олег Кожемяко, напротив, «вырос» на три позиции. Он ежемесячно медленно поднимается в списке с нынешнего марта.

Три строки в рейтинге потерял глава Камчатского края – сейчас Владимир Илюхин на 28 месте. Вячеслав Шпорт (Хабаровский край) – 37-й, Владимир Печеный (Магаданская область) – 55-й, Роман Копин (Чукотский автономный округ) – 57-й.

Сразу трое губернаторов Дальнего Востока в самом конце рейтинга влияния – на 80-й строке (Александр Козлов, Амурская область) и ниже. Глава Еврейской автономной области Александр Левинталь расположился на 82-й позиции. Антирекорд падения поставил губернатор Приморского края Владимир Миклушевский. После недавних арестов в администрации края он откатился с 65 места на предпоследнее, 84-е.