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В новом рейтинге влияния губернаторов выросли позиции Олега Кожемяко

В новом рейтинге влияния губернаторов выросли позиции Олега Кожемяко

Сейчас он 17-й в стране

Два дальневосточных губернатора остаются в группе глав российских регионов с «очень сильным» влиянием на российскую политику. Среди них губернатор Сахалинской области.

Агентство политических и экономических коммуникаций опубликовало рейтинг влияния глав по итогам июля 2017 года. Первая двадцатка традиционно описывается как политики с наиболее сильным воздействием на процессы в стране. Первые три места занимают мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров и губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Эта тройка лидеров осталась неизменной с прошлого месяца.

Среди дальневосточных руководителей выше всех находится Егор Борисов (Республика Саха (Якутия). Он сейчас на 15 месте, опустившись на одну строчку ниже прежнего.

На 17-й строке губернатор Сахалинской области. Олег Кожемяко, напротив, «вырос» на три позиции. Он ежемесячно медленно поднимается в списке с нынешнего марта.

Три строки в рейтинге потерял глава Камчатского края – сейчас Владимир Илюхин на 28 месте. Вячеслав Шпорт (Хабаровский край) – 37-й, Владимир Печеный (Магаданская область) – 55-й, Роман Копин (Чукотский автономный округ) – 57-й.

Сразу трое губернаторов Дальнего Востока в самом конце рейтинга влияния – на 80-й строке (Александр Козлов, Амурская область) и ниже. Глава Еврейской автономной области Александр Левинталь расположился на 82-й позиции. Антирекорд падения поставил губернатор Приморского края Владимир Миклушевский. После недавних арестов в администрации края он откатился с 65 места на предпоследнее, 84-е. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 18:45 0
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Комментарии
babaj
Написано сегодня, в 19:02
Как сказал космонавт Гречко-идеальный мужчина в доме-космонавт. Он может при минимуме средств,инструмента,в неудобнейшем месте,привести в порядок любой прибор в доме, от унитаза до телевизора.
Так же и губернатор. А губернатор с дурными деньгами только наворотит.
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+2
Андрей Кузьмин
Написано сегодня, в 19:07
Ну с халявными миллиардами СРП любой рейтинг поднять можно.
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+4
Online
Vings Online
Написано сегодня, в 19:10
ну и что, что 17 в рейтинге. Глава Коми вообще в лидерах был перед арестом.
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+4
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 19:25
Vings, А Хорошавина до сих пор судят....
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0
Online
Vings Online
Написано сегодня, в 19:36
MARBLE, Хорошавин кстати не имел хороший рейтинг. Сейчас у Миклушевского тоже рейтинг не айс. Вот как показала практика, то в отличии от группы лидеров, место не гарантирует вообще ничего, а кто в группе на вылет, тот со временем имеет очень большие проблемы.
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+1
НКолчина
Написано сегодня, в 19:37
MARBLE, и что?
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0
Еще 1 комментарий
Elizabeth
Написано сегодня, в 19:29
Ну и что он взятки не берет??? Или хорошо отмывает деньжата??? Интересно,что он лично сделал для САХАЛИНА??? Сейчас все дела через него сделают и поедит куда-нибудь!
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0
Alenushka
Написано сегодня, в 19:32
А нам, жителям Сахалинской области от этого какой прок?
Люююдииии... Мы что, лучше жить стали?
А, поняла для чего он так старается, он стимулирующие получит не 30% и не 55, а все 100!
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0
Online
MASHUTA Online
Написано сегодня, в 20:52
Alenushka, Да он все сделал,чтобы сгноить наш остров! Медведи без пищи выходить стали к людям,а это страшно..Он такой хороший,что такого добра нам в помине не надо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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0
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 20:33
Кобылкина опять не упомянули и нашего, нашего, хоть и ВРИО, но тоже надо упомянуть.
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+1
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