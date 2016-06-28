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Экс-чиновнику Росморречфлота дали 7 лет общего режима

Экс-чиновнику Росморречфлота дали 7 лет общего режима

Он с сообщником украл почти 60 миллионов рублей

Корсаковский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении экс-заместителя руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Российской Федерации (Росморречфлот) Сергея Горелика и предпринимателя Валерия Седова. Их признали виновными в мошенничестве по предварительному сговору с использованием служебного положения. Об этом сообщает прокуратура Сахалинской области.

Суд установил, что в декабре 2010 года подсудимые совершили хищение денежных средств Федерального государственного учреждения «Администрация морских портов Сахалина» на сумму более 59 миллионов рублей. Для этого между организациями, подведомственными Росморречфлоту, и коммерческими предприятиями были заключены фиктивные договоры, составлены счета-фактуры, акты приемки выполненных работ о подъёме ряда морских судов, затопленных в акваториях портов и около берегов Сахалина. Несмотря на то, что суда фактически подняты не были, оплата данных работ была произведена. Денежными средствами, поступившими на счета фиктивных субподрядных организаций, фактически не осуществлявших работ по договорам, Горелик распорядился по своему усмотрению. Часть из них он передал в распоряжение соучастников преступления.

Суд приговорил Горелика к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафу в размере 800 тысяч рублей.

Седов получил 4 года лишения свободы условно и штраф 200 тысяч рублей.

Еще трех соучастников осудили почти два года назад, в 2015 году. Они в свое время и указали на организатора преступления.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 18:36 +2
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Комментарии
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 19:14
Да это так кругом начальство делало, все богатенькими стали...
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0
Denis67
Написано сегодня, в 19:29
А 60 лямов? Кто вернет? Простили?
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+2
project
Написано сегодня, в 20:19
Denis67, уважаемый судья про это забыл.
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