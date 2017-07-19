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На Сахалине может открыться учебный центр подготовки пилотов

На Сахалине может открыться учебный центр подготовки пилотов

Там будут обучать летчиков региональных авиалиний

Региональные власти и компания «Аврора» рассматривают возможности открытия на Сахалине учебного центра для подготовки пилотов. Об этом шел разговор во время рабочей встречи губернатора Олега Кожемяко с генеральным директором авиакомпании «Аврора» Константином Сухоребриком. Стороны обсудили итоги деятельности региональной компании за первое полугодие 2017 года и планы на ближайшее будущее.  

При поддержке областного правительства, авиакомпания значительно увеличила парк воздушных судов и количество рейсов, пассажиропоток вырос более чем на 22%, расширилась география полетов. В планах на ближайшую перспективу - приобретение еще двух воздушных судов и организация регулярных полетов на Курильские острова Шикотан и Парамушир.

-  Планов по развитию авиакомпании очень много. Но самое важное, на наш взгляд, это открытие на Сахалине собственного учебно-тренировочного комплекса для обучения пилотов работе на региональных воздушных судах местных авиалиний. Такого центра нет в России, только за рубежом. Если нам удастся осуществить задуманное, то, к примеру, ребята с Санкт-Петербургского университета гражданской авиации могли бы проходить стажировку здесь, - отметил Константин Сухоребрик. - В ближайшее время мы планируем согласовать наши планы с учредителем «Авроры» -  авиакомпанией «Аэрофлот», - добавил он.

Новый учебно-тренировочный комплекс для подготовки пилотов планируется открыть на базе аэродрома «Пушистый» в Корсаковском районе, принадлежащего центру технических видов спорта (ЦТВС). В настоящее время здесь успешно действует шесть бесплатных детских секций. Самолетная секция - первая и пока единственная в России. Азы летного дела дети постигают под руководством опытных летчиков, работающих в штате центра. Спортивная подготовка ведется на итальянских самолетах Tecnam P2002 Sierra. Для полетов приспособлен Свое мнение о будущей перспективе подготовки пилотов большой авиации на Сахалине высказал руководитель центра Дмитрий Третьяков.

- В данный момент наш центр - это своего рода школьная парта для детей, желающих в будущем связать свою профессиональную деятельность с небом.  У нас они получают необходимые азы. Лучшие из лучших поступают затем в Санкт-Петербургскую академию гражданской авиации, а дальше уходят на стажировку кто куда.  Если мы откроем комплекс первоначальной подготовки пилотов на Сахалине, курсанты будут возвращаться на родину и проходить практику непосредственно здесь. Учить ребят будут опытные пилоты с большим летным стажем, -  поделился Дмитрий Третьяков.

В планах авиакомпании «Аврора» строительство еще одного важного для Сахалина объекта - ангарного комплекса для технического обслуживания и ремонтов воздушных судов. В настоящее время капитальные ремонты и технические осмотры самолетов проводятся в Европе или Азии.

- При условии создания технического центра в регионе данная услуга может оказываться другим авиаперевозчикам. А это дополнительная прибыль для «Авроры», которую мы сможем пустить на удешевление тарифов, - отметил генеральный директор компании.  

Губернатор области Олег Кожемяко подчеркнул необходимость и значимость объекта. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:24 +3
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авиакомпания "Аврора"центр подготовки пилотов
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Комментарии
senchick
Написано сегодня, в 15:32
Где записаться?, А то к пенсии на самолетик (и яхточку) хочу накопить, а необходимо свидетельство пилота-любителя....
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+2
Online
Charon Online
Написано сегодня, в 16:41
"я бы в лётчики пошёл, пусть меня научат", блин походу по возрасту пролетаю, как фанера над парижом
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