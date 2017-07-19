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Юный угонщик, укравший машину матери, стал фигурантом уголовного дела

Юный угонщик, укравший машину матери, стал фигурантом уголовного дела

Ранее он уже совершал мелкие хищения

В Невельске 15-летний подросток ближе к полуночи, воспользовавшись тем обстоятельством, что его мама спит, взял ключи от ее иномарки. По окрестностям районного центра он катался до тех пор, пока не был остановлен сотрудниками дорожно-патрульной службы. Машину возвратили владелице.

Как сообщает пресс-служба УМВД, юноша состоит на учете в ПДН за совершение административного правонарушения (мелкое хищение). Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (угон).

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:18 +2
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Комментарии
Online
Маргарита Online
Написано сегодня, в 16:11
Ну и сыночка
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+1
Online
leksoos13 Online
Написано сегодня, в 16:16
а разве не по заявлению должно возбуждаться или родители все-таки сами написали на него?
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0
Kuzbasssss0
Написано сегодня, в 16:20
leksoos13, Сейчас уголовные дела, возбуждаются по факту преступления, если нет заявление, то дело все равно будет.
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+2
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