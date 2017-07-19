Юный угонщик, укравший машину матери, стал фигурантом уголовного дела

В Невельске 15-летний подросток ближе к полуночи, воспользовавшись тем обстоятельством, что его мама спит, взял ключи от ее иномарки. По окрестностям районного центра он катался до тех пор, пока не был остановлен сотрудниками дорожно-патрульной службы. Машину возвратили владелице.

Как сообщает пресс-служба УМВД, юноша состоит на учете в ПДН за совершение административного правонарушения (мелкое хищение). Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (угон).