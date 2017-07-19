Юных южносахалинцев приглашают на занятия волейболом
Ведется набор ребят от 5,5 до 9 лет
Волейбольный центр «Сахалин» объявляет набор мальчиков и девочек для занятий волейболом. Приглашаются юные спортсмены двух возрастных групп (5,5 – 8 лет; 8,5 – 9 лет), сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.
Документы принимаются по адресу: ул. А.М. Горького, 7/3. Телефон для справок 8 (4242) 24-88-44. Необходимо предоставить:
- заявление (заполняется при подаче документов),
- копия свидетельства о рождении поступающего,
- фотографии поступающего (3х4, 2 шт),
- согласие/отказ на виды медицинских вмешательств,
- медицинская справка, подтверждающая отсутствие у поступающего противопоказаний для занятий волейболом (содержащая информацию о постановке/не постановке на диспансерный учет).
Другие статьи по темам
Комментарии