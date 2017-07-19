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Юных южносахалинцев приглашают на занятия волейболом

Юных южносахалинцев приглашают на занятия волейболом

Ведется набор ребят от 5,5 до 9 лет

Волейбольный центр «Сахалин» объявляет набор мальчиков и девочек для занятий волейболом. Приглашаются юные спортсмены двух возрастных групп (5,5 – 8 лет; 8,5 – 9 лет), сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.

Документы принимаются по адресу: ул. А.М. Горького, 7/3. Телефон для справок 8 (4242) 24-88-44. Необходимо предоставить: 

  • заявление (заполняется при подаче документов),
  • копия свидетельства о рождении поступающего,
  • фотографии поступающего (3х4, 2 шт),
  • согласие/отказ на виды медицинских вмешательств,
  • медицинская справка, подтверждающая отсутствие у поступающего противопоказаний для занятий волейболом (содержащая информацию о постановке/не постановке на диспансерный учет). 

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:30 0
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