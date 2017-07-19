Юных южносахалинцев приглашают на занятия волейболом

Волейбольный центр «Сахалин» объявляет набор мальчиков и девочек для занятий волейболом. Приглашаются юные спортсмены двух возрастных групп (5,5 – 8 лет; 8,5 – 9 лет), сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.