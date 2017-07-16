Избирком зарегистрировал список «Единой России»

22 июля 2017 года избирательная комиссия Сахалинской области зарегистрировала список кандидатов регионального отделения политической партии «Единой России» в депутаты Сахалинской областной Думы седьмого созыва по единому избирательному округу.

В список, утвержденный на партийной конференции, вошли 44 кандидата. Тройку лидеров возглавляют губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, учитель истории и обществознания лицея № 1 Южно-Сахалинска Татьяна Пак и депутат Сахалинской областной думы Андрей Хапочкин.

- Конференция состоялась шестого июля, тогда и был выдвинут общий региональный список с тройкой лидеров и список кандидатов по всем 14-ти одномандатным округам, - рассказала и.о. руководителя регионального исполнительного комитета Сахалинского РО партии «Единая Россия» Татьяна ЗАПОЛЬСКИХ. – Две недели назад список был подан в избирательную комиссию Сахалинской области. Сегодня, 22 июля, около 11 утра в избиркоме состоялась его официальная регистрация. «Единая Россия» официально зарегистрирована для участия в выборах, то есть для нее избирательная кампания началась.

По словам Татьяны Запольских, зарегистрированы еще не все кандидаты в депутаты от «Единой России» по одномандатным округам. Сейчас идет подача документов, прием которых заканчивается 26 июля.

Выборы депутатов в Сахалинскую областную Думу седьмого созыва пройдут в воскресенье, 10 сентября.