В Луговом найдена маленькая девочка без родителей
Если вы знаете - кто они, сообщите
Сегодня днем, 22 июля в Луговом (планировочный район Южно-Сахалинска) в районе совхоза "Комсомолец" была найдена девочка без родителей.
На вид ребенку 3-4 года. Объяснить, откуда она, малышка не может.
Если вы что-то знаете о ее родителях, сообщите об этом по телефонам: 789-405, 89242871287
18:30. Родители девочки нашлись. Выяснилось, что ребенок гулял с сестрой и убежал.
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Ещё, как ищут, только вот просьба здесь: расскажите о родителях, а не передайте родителям, что она у нас и пусть они позвонят нам по телефонам....
Пусть мама придет,
Пусть мама меня непременно найдет!
Ведь так не бывает на свете,
Чтоб были потеряны дети!