новости
новости
Регистрация
В Луговом найдена маленькая девочка без родителей

В Луговом найдена маленькая девочка без родителей

Если вы знаете - кто они, сообщите

Сегодня днем, 22 июля в Луговом (планировочный район Южно-Сахалинска)  в районе совхоза "Комсомолец" была найдена девочка без родителей.

На вид ребенку 3-4 года. Объяснить, откуда она, малышка не может.

Если вы что-то знаете о ее родителях, сообщите об этом по телефонам: 789-405, 89242871287

18:30. Родители девочки нашлись. Выяснилось, что ребенок гулял с сестрой и убежал.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 17:12 +2
Другие статьи по темам
Событие
розыск
Место
Южно-Сахалинск
Популярное на ASTV
Юг Сахалина заливают дожди
Юг Сахалина заливают дожди
Бесплатный магазин открывается в Южно-Сахалинске
Бесплатный магазин открывается в Южно-Сахалинске
Молодая женщина пропала на юге Сахалина
Молодая женщина пропала на юге Сахалина
В медицинском центре «Ваш доктор» появилась своя лаборатория
В медицинском центре «Ваш доктор» появилась своя лаборатория

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Наталья Владимировна
Написано сегодня, в 17:21
Вот те раз...Неужели родители не ищут? Может родители отдыхают где - то недалеко?
Ответить
+4
Nektos
Написано сегодня, в 17:36
Девочка вроде ухоженная, родители то чего не ищут???!
Ответить
+3
NARBLE
Написано сегодня, в 17:46
Nektos, Почему не ищут?
Ещё, как ищут, только вот просьба здесь: расскажите о родителях, а не передайте родителям, что она у нас и пусть они позвонят нам по телефонам....
Ответить
+3
Товарищ Сергей
Написано сегодня, в 17:41
Такая лапуська
Ответить
+4
zale
Написано сегодня, в 17:52
Ответить
0
zale
Написано сегодня, в 17:53
Родителей то нашли?!
Ответить
+2
Татьяна БЛ
Написано сегодня, в 18:17
Самое главное найден ребенок жив и невредим. А родители то уж точно найдутся
Ответить
+1
Online
S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано сегодня, в 18:22
Пусть мама услышит,
Пусть мама придет,
Пусть мама меня непременно найдет!
Ведь так не бывает на свете,
Чтоб были потеряны дети!
Ответить
+1
ateriya
Написано сегодня, в 18:28
А это как вообще можно ребенка потерять? Или может я бдительная чересчур была когда дети маленькие были, но хоть бы нашли дите.
Ответить
+1
Online
Karina_Fox Online
Написано сегодня, в 18:43
Хорошо ещё,что её нормальные люди нашли и в милицию обратились,а не попала в руки какого-нибудь ушлёпка-педофила!!!
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Избирком зарегистрировал список «Единой России»
Избирком зарегистрировал список «Единой России»
Высокая пожарная опасность сохраняется в двух районах Сахалинской области
Высокая пожарная опасность сохраняется в двух районах Сахалинской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru