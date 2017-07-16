В Луговом найдена маленькая девочка без родителей

Если вы знаете - кто они, сообщите

Сегодня днем, 22 июля в Луговом (планировочный район Южно-Сахалинска) в районе совхоза "Комсомолец" была найдена девочка без родителей.

На вид ребенку 3-4 года. Объяснить, откуда она, малышка не может.

Если вы что-то знаете о ее родителях, сообщите об этом по телефонам: 789-405, 89242871287

18:30. Родители девочки нашлись. Выяснилось, что ребенок гулял с сестрой и убежал.