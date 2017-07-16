Подросток пострадал при ДТП в Южно-Сахалинске

В районе Хомутово столкнулись кроссовер и грузовик

ДТП произошло сегодня вечером, 22 июля в Южно-Сахалинске на проспекте Мира, в районе пешеходного перехода в Хомутово

По предварительной информации, столкнулись Mitsubishi Outlander и грузовик. Оба автомобиля двигались с юга на север.

В результате аварии пострадал 16-летний подросток из Mitsubishi. Мальчик госпитализирован.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД