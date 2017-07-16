Подросток пострадал при ДТП в Южно-Сахалинске
В районе Хомутово столкнулись кроссовер и грузовик
ДТП произошло сегодня вечером, 22 июля в Южно-Сахалинске на проспекте Мира, в районе пешеходного перехода в Хомутово
По предварительной информации, столкнулись Mitsubishi Outlander и грузовик. Оба автомобиля двигались с юга на север.
В результате аварии пострадал 16-летний подросток из Mitsubishi. Мальчик госпитализирован.
Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД
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Комментарии
Nektos
Написано вчера, в 20:45
Опять на пешеходе
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NARBLE
Написано вчера, в 20:55
Скорейшей поправки пострадавшему
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ateriya
Написано вчера, в 21:08
Ребенок выздоравливай лето же.
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Malinka17
Написано вчера, в 22:24 Отредактированно вчера, в 22:26
Дитёныш из авто , я так поняла. Хотя это не умаляет всей трагичности ситуации. Как выходные, так новости, как с передовой((( Неужели инстинкт самосохранения напрочь исчезает с появлением солнца?!? Выздоравливай, ребёнок, поскорее!
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Igor71
Написано вчера, в 22:31
По информации новостных лент-подросток ехал в машине. Пристегнулся бы, тогда и последствия были менее трагичные.
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Reader
Написано вчера, в 23:50
Видел последствия, аутлэндер в понос
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