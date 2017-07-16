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В Холмске рыбаки поспорили с чиновниками

В Холмске рыбаки поспорили с чиновниками

Правила добычи рыбы в 6-мильной зоне вызывают много вопросов

В Холмске прошла встреча представителей рыбаков, ведущих добычу в городском округе, и руководителей областного агентства по рыболовству. Речь шла об освоении 6-мильной прибрежной зоны, где с некоторого времени начали выдавать разрешения на любительскую ловлю. В этом проекте изменились условия, что вызвало вопросы со стороны жителей в адрес чиновников.

Рыбаки считают, что внесённые в проект изменения не улучшают их условия работы, а существенно затрудняют. Так, большое количество вопросов вызвала организация получения разрешений на ведение рыболовецкого промысла, предполагающая под собой выдачу лицензий только юридическим лицам. Руководители агентства пояснили, что желающие участвовать в проекте по освоению 6-мильной зоны в первую очередь должны зарегистрироваться либо в качестве индивидуального предпринимателя, либо создать рыболовецкую артель. Притом выдачу разрешительных документов может осуществлять только специализированная уполномоченная организация.

Кроме того, рыбацкое сообщество хотело бы иметь более чёткое представление о разрешённых орудиях лова, о требованиях к оформлению судов, о взаимоотношениях с пограничниками. Главное же – о том, получат ли рыбаки-шестимильщики квоты на вылов одуемых (от словосочетания «общий допустимый улов») видов рыб, которые и позволили бы им получать прибыль с промысла.

В результате горячего обсуждения на совещании было принято решение о том, что рыбаки совместно с администрацией Холмского городского округа подготовят обращение в агентство по рыболовству, в котором будут обозначены три наиболее важных проблемы. В первую очередь это предложение расширить видовой состав неодуемых объектов промысла. Во-вторых, провести научное обследование Западно-Сахалинской промышленной зоны на наличие новых объектов промысла с целью введения их в перечень разрешённых к вылову. И, в-третьих, создать артели, которые могли бы сотрудничать с действующими рыболовецкими предприятиями округа на предмет использования части выделенных им государством квот на добычу. Об этом сообщает пресс-служба администрации Холмска.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:01 0
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