Николай Литус: островитяне обращались на прямую линию за защитой законных прав

Почти четверть вопросов сахалинцев и курильчан к прямой линии губернатора поступили через современные каналы связи – социальные сети. Это позитивный тренд, считает руководитель региональной «Молодой гвардии» Николай Литус. По словам депутата гордумы Александра Шарифулина, многие заданные вопросы говорят о равнодушии местных и региональных чиновников.

Александр Шарифулин, депутат городской думы Южно-Сахалинска:

– С одной стороны, многочисленные обращения свидетельствуют о доверии к губернатору. Прямая линия важна для сахалинцев тем, что в ходе ее они могут обратиться к первому лицу региона напрямую, минуя все барьеры. Как показал телеэфир, к нему часто взывают как к последней инстанции решения проблем. С другой стороны, многие обозначенные вопросы входят в компетенцию муниципальных властей либо говорят о равнодушии, нерасторопности работников региональных министерств и ведомств. Если люди вынуждены обращаться к губернатору, то чем, собственно, занимаются чиновники? Прямая линия с губернатором, который отвечал на любые вопросы, в том числе и личные, – это пример и напоминание чиновникам, что диалог с островитянами должен быть постоянным, честным и открытым. По моему мнению, такой формат, в дополнение к постоянной практике личных встреч, помогает власти – как региона, так и на местах – понять, что волнует людей, какие проблемы требуют приоритетного решения. И, соответственно, вносить коррективы в стратегию развития муниципалитетов.

Николай Литус, и.о. секретаря Сахалинского регионального отделения партии «Единая Россия»:

– Островитяне обращались с просьбой защитить их законные права на комфортную среду проживания – от строительства бани до создания новых производств. Отмечу, что в прямом телеэфире глава региона говорил о необходимости большей активизации и самих граждан в решении проблем благоустройства (речь шла о создании ТОС) – не только ждать от власти четкого исполнения планов и программ развития, но и помогать ей. Интересно, что почти четверть вопросов поступили от островитян в группах ВКонтакте и в Одноклассниках. То, что сети все активнее используются для общения власти с жителями – очень позитивный и современный тренд. Считаю, что такой формат обратной связи пойдет только на пользу, особенно для молодежи, которая общается в основном в соцсетях.