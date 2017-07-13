Японцы изучают возможность строительства в Томаринском районе приемного терминала СПГ

Соглашение о сотрудничестве в этой сфере подписал в Японии президент РФ в декабре 2016 года

Томаринский округ посетили специалисты японских компаний "Мицуи энд Ко., Лтд" и "Чиёда Корпорэйшн», сообщает пресс-служба Томаринской администрации. Иностранцев сопровождали представители областных министерств экономического развития, природных ресурсов и охраны окружающей среды, агентства по развитию электроэнергетики и газификации.

Визит в район состоялся в рамках поездки на север Сахалина, делегация прорабатывает вопросы использования добываемого в области природного газа. Рабочая группа осмотрела несколько мест возможного строительства приёмного терминала сжиженного природного газа в окрестностях Красногорска. Изучила информацию о климате, состоянии грунта, доступности технической воды и электричества, экологических условиях и транспортной инфраструктуре в Красногорске, а также о потенциальных потребителях топлива.

Меморандум о сотрудничестве правительства Сахалинской области и японских компаний "Мицуи энд Ко., Лтд" и "Чиёда Корпорейшн" подписал губернатор Олег Кожемяко в ходе официального визита в Японию президента Владимира Путина в декабре прошлого года.

Компания "Мицуи энд Ко., Лтд" известна на Сахалине в связи с реализацией проекта "Сахалин-2" и строительством на острове первого в России завода по сжижению природного газа.

Красногорск стал первой остановкой делегации в рабочей поездке на север Сахалина. Далее рабочая группа проследовала в Поронайск, Смирных, Тымовское и Ноглики. В целом программа пребывания японской делегации рассчитана на шесть дней и продлится до 22 июля.