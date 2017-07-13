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Японцы изучают возможность строительства в Томаринском районе приемного терминала СПГ

Японцы изучают возможность строительства в Томаринском районе приемного терминала СПГ

Соглашение о сотрудничестве в этой сфере подписал в Японии президент РФ в декабре 2016 года

Томаринский округ посетили специалисты  японских компаний "Мицуи энд Ко., Лтд" и "Чиёда Корпорэйшн», сообщает пресс-служба Томаринской администрации. Иностранцев сопровождали  представители областных министерств экономического развития, природных ресурсов и охраны окружающей среды, агентства по развитию электроэнергетики и газификации.

Визит в район состоялся в рамках  поездки на север Сахалина, делегация прорабатывает вопросы использования добываемого в области природного газа. Рабочая группа осмотрела несколько мест возможного строительства приёмного терминала сжиженного природного газа в окрестностях Красногорска. Изучила информацию о климате, состоянии грунта, доступности технической воды и электричества, экологических условиях и транспортной инфраструктуре в Красногорске, а также о потенциальных потребителях топлива.

Меморандум  о сотрудничестве правительства Сахалинской области и японских компаний "Мицуи энд Ко., Лтд" и "Чиёда Корпорейшн" подписал губернатор Олег Кожемяко в ходе официального визита в Японию президента Владимира Путина в декабре прошлого года.

Компания "Мицуи энд Ко., Лтд" известна на Сахалине в связи с реализацией проекта "Сахалин-2" и строительством на острове первого в России завода по сжижению природного газа.

Красногорск стал первой остановкой делегации в рабочей поездке на север Сахалина. Далее рабочая группа проследовала в Поронайск, Смирных, Тымовское и Ноглики. В целом программа пребывания японской делегации рассчитана на шесть дней и продлится до 22 июля.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:14 0
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