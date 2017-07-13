В Южно-Сахалинске бомж украл в магазине одежду и продал ее

В начале июня в дежурную часть полиции Южно-Сахалинска с заявлением обратился представитель сети спортивных магазинов.

Он сообщил, что из магазина, расположенного в одном из торговых центров областного центра украдена спортивная одежда на сумму свыше 30 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области, сотрудники уголовного розыска в ходе изучения записи с камер наружного наблюдения установили обстоятельства преступления. Удалось опознать и личность подозреваемого – им оказался 50-летний ранее судимый за кражу мужчина, не имеющий постоянного места жительства.

Так как мужчина ведет бродяжнический образ жизни, сразу установить, где он находится, полицейским не удалось, но затем его разыскали.

Установлено, что похищенное имущество подозреваемый продал, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело. В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.