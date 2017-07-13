Почти три недели родные ничего не знают о судьбе несовершеннолетней южносахалинки
Девочка ушла из дома 1 июля и не вернулась
Родными и полицией Южно-Сахалинска разыскивается 17-летняя Дарья Ивановна Кушнарева. 1 июля несовершеннолетняя ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение не известно.
Приметы: на вид 19 лет; плотное телосложение; русые длинные волосы, челки нет; зеленые глаза.
Была одета: черные обтягивающие штаны, белая толстовка с черными полосками на плече, сверху красная болоньевая жилетка красного цвета, кроссовки темно-синего цвета с зелёными шнурками.
Особые приметы: отсутствует передний зуб сверху.
Если вам что-то известно о том, где находится Дарья Кушнарева, сообщите об этом по телефонам: 789-405, 789-421, 789-648, WhatsApp - 89621206698.
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Написано сегодня, в 16:05
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