Почти три недели родные ничего не знают о судьбе несовершеннолетней южносахалинки

Девочка ушла из дома 1 июля и не вернулась

Родными и полицией Южно-Сахалинска разыскивается 17-летняя Дарья Ивановна Кушнарева. 1 июля несовершеннолетняя ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение не известно.

Приметы: на вид 19 лет; плотное телосложение; русые длинные волосы, челки нет; зеленые глаза.

Была одета: черные обтягивающие штаны, белая толстовка с черными полосками на плече, сверху красная болоньевая жилетка красного цвета, кроссовки темно-синего цвета с зелёными шнурками.

Особые приметы: отсутствует передний зуб сверху.

Если вам что-то известно о том, где находится Дарья Кушнарева, сообщите об этом по телефонам: 789-405, 789-421, 789-648, WhatsApp - 89621206698.