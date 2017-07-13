Президент России подписал закон о налоговых льготах для развития туризма на Дальнем Востоке ​

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С 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года организации, осуществляющие туристско-рекреационную деятельность в ДФО, получат нулевую ставку на прибыль

Президент России Владимир Путин подписал 19 июля закон «О внесении изменений в главу 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в части создания благоприятных условий для развития туристско-рекреационной деятельности на территории Дальневосточного федерального округа».

Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, согласно новому закону, с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года организации, осуществляющие туристско-рекреационную деятельность на Дальнем Востоке, получат нулевую ставку на прибыль. Перечень видов деятельности, на которые распространится действие законопроекта, будет установлен Правительством Российской Федерации. В первую очередь, ожидается, что преференции коснутся гостиниц.

Напомним, Федеральный закон был принят Государственной Думой 7 июля 2017 года и одобрен Советом Федерации 12 июля 2017 года.

Как ранее отмечал Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, «туризм является одним из экономических драйверов развития макрорегиона».

По его словам, развитию туризма будет способствовать введение механизма электронной визы. Таким упрощенным визовым режимом смогут воспользоваться гости у частники третьего Восточного экономического форума, который состоится 6-7 сентября во Владивостоке. Свое участие в форуме подтвердили лидеры двух зарубежных стран. Делегацию Республики Корея возглавит глава государства Мун Чжэ Ин, а главой японской делегации станет Синдзо Абэ.

Ожидается, что число участников ВЭФ-2017 превысит показатели прошлого года, когда на Форум прибыло 4,6 тысячи представителей бизнеса, экспертного и научного сообщества, общественности из 56 стран мира.