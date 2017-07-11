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Мэрия Южно-Сахалинска ищет подрядчика для строительства многоуровневой парковки

Мэрия Южно-Сахалинска ищет подрядчика для строительства многоуровневой парковки

Стоянка появится возле городского парка

Администрация Южно-Сахалинска объявила конкурс на заключение концессионного соглашения по строительству и эксплуатации многоуровневой автостоянки, сообщает пресс-служба мэрии.

Суть проекта - инвестор на собственные средства разрабатывает проектную документацию и строит автомобильную стоянку на 300 машиномест в районе городского парка. Предприниматель будет владеть паркингом на условиях долгосрочной аренды, содержать его, зарабатывать на нем, платить все налоги, а после определенного времени объект концессионного соглашения перейдет  муниципалитету.

Стоянкой смогут пользоваться все желающие. Плюсам проекта - большая вместимость при экономии площади территории, безопасность и сохранность авто, создание новых рабочих мест, дополнительные платежи, поступающие в бюджет города (арендные платежи за земельный участок, налоги и плата концессионера).

Сметная стоимость проекта - 446,0 млн рублей. Итоги конкурса подведут 1 сентября.  

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:51 0
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Комментарии
Armata77
Написано сегодня, в 12:52
какой идиот захочет больше 400 млн своих денег вкладывать?
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+3
Child_of_Sun
Написано сегодня, в 13:10
Парковка, это - хорошо!
Но условия... Полный бред! Впрочем, в духе нынешнего времени...
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+3
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