Мэрия Южно-Сахалинска ищет подрядчика для строительства многоуровневой парковки

Администрация Южно-Сахалинска объявила конкурс на заключение концессионного соглашения по строительству и эксплуатации многоуровневой автостоянки, сообщает пресс-служба мэрии.

Суть проекта - инвестор на собственные средства разрабатывает проектную документацию и строит автомобильную стоянку на 300 машиномест в районе городского парка. Предприниматель будет владеть паркингом на условиях долгосрочной аренды, содержать его, зарабатывать на нем, платить все налоги, а после определенного времени объект концессионного соглашения перейдет муниципалитету.

Стоянкой смогут пользоваться все желающие. Плюсам проекта - большая вместимость при экономии площади территории, безопасность и сохранность авто, создание новых рабочих мест, дополнительные платежи, поступающие в бюджет города (арендные платежи за земельный участок, налоги и плата концессионера).

Сметная стоимость проекта - 446,0 млн рублей. Итоги конкурса подведут 1 сентября.