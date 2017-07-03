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«Коммунисты России» собираются использовать в агитации кубы

«Коммунисты России» собираются использовать в агитации кубы

До завершения выдвижения партий в облдуму остаются считанные дни

Завершается выдвижение партий и кандидатов на выборы в Сахалинскую областную Думу. На политической арене появились новые игроки. На коммунистическом фланге КПРФ пытается потеснить партия «Коммунисты России». Именно «Коммунисты России» первыми запустили кампанию по сбору подписей для выдвижения своих кандидатов.

 «Для того чтобы мы могли участвовать в выборах и претендовать на места в думе, нам необходимо собрать 14 000 подписей, включая список и одномандатников, –  заявил лидер Сахалинского областного отделения коммунистической партии «Коммунисты России» Дмитрий Зенкин. – На данный момент в поддержку выдвижения наших кандидатов по списку подписалось более 5000 сахалинцев. Сейчас мы проверяем их и отбираем только самые лучшие для того, чтобы ни у избирательной комиссии, ни у наших оппонентов не возникло вопросов об их качестве и подлинности».

«Коммунисты России» и их сторонники каждый день выходят на пикеты и раздают свои агитационные материалы в самых оживленных точках города. «Мы ежедневно стоим и раздаем нашу программу с призывом поддержать нашу партию и кандидатов около торговых центров и автобусных остановок. Также мы ходим по дворам, общаемся с жителями, объясняем им, за что боремся и какие задачи ставим перед партией», – рассказал сторонник партии, молодой человек Иван, раздающий листовки «Коммунистов России» около торгового центра «Аист».

В качестве отдельного направления привлечения избирателей «Коммунисты России» выделили сотрудничество с разными общественными организациями, в том числе с детьми войны. «Мы уже несколько месяцев занимаемся проблемой категории граждан, видевших войну детскими глазами. Еще до выборов мы организовали концерт для детей войн и учредили региональный благотворительный общественный фонд «Дети войны» для поддержки данной категории граждан. Независимо от результатов выборов мы будем добиваться строительство памятника детям войны в Южно-Сахалинске», – прокомментировала Наталия Вацанюк, заместитель председателя регионального благотворительного общественного фонда «Дети войны».

«Коммунисты России» – это обновленная коммунистическая партия, многие члены которой являются выходцами из КПРФ. «Многие были не согласны с излишним бюрократизмом в КПРФ, а также не поддерживали политику ее председателя. Именно поэтому мы вышли из партии и основали свою партию настоящих коммунистов – коммунистов России», – поделился своим мнением член партии Георгий Мананков, военный пенсионер.

Основным конкурентом «Коммунистов России» является КПРФ.  По словам лидера партии на Сахалине, обновленная коммунистическая партия не боится никакой конкуренции и знает, как победить. «В своей избирательной кампании мы будем использовать современные технологии, в том числе агитационные кубы и работу в социальных сетях. Обещаем, что кампания будет интересной!» – сказал лидер Сахалинского областного отделения коммунистической партии «Коммунисты России».

Автор: Галина Броневая, сегодня, в 18:32 +1
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Комментарии
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 18:35
Коммунисты против коммунистов
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+7
kholmchanin
Написано сегодня, в 19:34
Не трогали бы вы Детей Войны, им и так несладко досталось,
чтоб какие-то проходимцы...
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+3
SWATIMYR
Написано сегодня, в 20:22
Ведь не секрет, что "Коммунисты России" была создана партией власти для отвлечения части голосов от КПРФ, да бы избежать конкуренции на выборах...а бедные бабульки будут в очередной раз обмануты
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+3
Кузовков Владимир
Написано сегодня, в 21:50
Прикольное дело конечно. Попробуй какая-нибудь сторонняя партия, даже КПРФ проводить агитацию на остановках или у ТЦ, их быстро завернет полиция, ибо незаконно. А тут где хотите агитируйте

Интересно, они вообще запрашивали разрешение на организацию пикетов?
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+3
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