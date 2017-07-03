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Пожарную опасность высшей категории прогнозируют в четырех районах Сахалина
GreenWord.ru

Пожарную опасность высшей категории прогнозируют в четырех районах Сахалина

Особо осторожными спасатели просят быть 11 июля

Сахалинское управление Росгидромета прогнозирует чрезвычайную пожароопасность в лесах Охинского, Ногликского, Тымовского и Смирныховского районов. Угроза возникновения пожаров в природной среде ожидается 11 июля.

Телефон пожарно-спасательной службы: 01 (со стационарного), 101 (с мобильного), сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 18:38 0
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