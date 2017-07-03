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Спасатели разрешили открыть пляж «Солнечный»

Спасатели разрешили открыть пляж «Солнечный»

Специалисты по безопасности проверили детскую и взрослую зоны купания, дно водоема и береговую полосу

В начале июля в районе села Охотское на пляже «Солнечный»  прошла проверка места отдыха на предмет безопасности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.  10 июля купание там официально разрешено.

Были проверены две зоны купания: детская (глубина до 0,8м) и взрослая (глубина до 1,8м), дно водоема и береговая полоса. Пляж оснащен спасательной вышкой, памятками по предупреждению несчастных случаев на воде, средствами связи со спасательными, медицинскими, правоохранительными организациями. Плавательные   зоны  ограждены желтыми буйками.

 При подготовке пляжа к массовому отдыху необходимо было выполнить ряд мероприятий: очистку дна водоема, ограждение зон для купания, а также организовать дежурство спасателей, которые в случае происшествия смогут оказать доврачебную  помощь. В обязательном порядке на пляже должны быть спасательные средства и стенд с правилами безопасного купания. В рабочем состоянии должна находиться телефонная или радиосвязь. Если все требования безопасности выполнены, то государственным инспектором по маломерным судам пляж будет принят.

Сотрудники МЧС России напоминают сахалинцам: для купания безопасны только официально открытые пляжи, прошедшие освидетельствование. На них были проведены все необходимые исследования.  Для обеспечения безопасности отдыхающих на территории пляжа должен иметься спасательный пост со спасательными средствами и средствами оказания доврачебной помощи пострадавшим. На пляже в обязательном порядке должны дежурить спасатели.

Места организованного отдыха на воде появились в Долинском,  Корсаковском ,  Анивском и Холмском городских округах. В минувшую пятницу было проведено  заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по результатам которого вынесено решение о недостаточно эффективной работе властей Александровск -Сахалинского и Анивского округов по организации дежурства спасателей в местах отдыха. Данным муниципальным образованиям была поставлена задача в кратчайшие сроки решить эту проблему.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 18:20 +3
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Комментарии
SWATIMYR
Написано сегодня, в 20:29
А что там за флаг у него на вышке? "Летучая мышь" ГРУ
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0
НКолчина
Написано сегодня, в 20:52
О! Раньше ездили в Охотское на море, а теперь... иу, детка - на пляж "Солнечный"!
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+2
Ксения Лужецкая
Написано сегодня, в 21:11
НКолчина, а разве "Солнечный"-это не на Тунайче?!
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+2
НКолчина
Написано сегодня, в 21:33
Ксения Лужецкая, я не знаю! Читая новость - район Охотского! Для меня это морской пляж. А если на Тунайче, то так и надо писать!
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+3
ZLOI275
Написано сегодня, в 21:44
Проведена сертификация. А также приёмоплатёжноспасобность
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+2
Online
Анфиса Черненко Online
Написано сегодня, в 22:55
Мы были там два дня подряд.Чисто,здорово,классно.Только вода холодная.
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0
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