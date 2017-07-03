Спасатели разрешили открыть пляж «Солнечный»

В начале июля в районе села Охотское на пляже «Солнечный» прошла проверка места отдыха на предмет безопасности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области. 10 июля купание там официально разрешено.

Были проверены две зоны купания: детская (глубина до 0,8м) и взрослая (глубина до 1,8м), дно водоема и береговая полоса. Пляж оснащен спасательной вышкой, памятками по предупреждению несчастных случаев на воде, средствами связи со спасательными, медицинскими, правоохранительными организациями. Плавательные зоны ограждены желтыми буйками.

При подготовке пляжа к массовому отдыху необходимо было выполнить ряд мероприятий: очистку дна водоема, ограждение зон для купания, а также организовать дежурство спасателей, которые в случае происшествия смогут оказать доврачебную помощь. В обязательном порядке на пляже должны быть спасательные средства и стенд с правилами безопасного купания. В рабочем состоянии должна находиться телефонная или радиосвязь. Если все требования безопасности выполнены, то государственным инспектором по маломерным судам пляж будет принят.

Сотрудники МЧС России напоминают сахалинцам: для купания безопасны только официально открытые пляжи, прошедшие освидетельствование. На них были проведены все необходимые исследования. Для обеспечения безопасности отдыхающих на территории пляжа должен иметься спасательный пост со спасательными средствами и средствами оказания доврачебной помощи пострадавшим. На пляже в обязательном порядке должны дежурить спасатели.

Места организованного отдыха на воде появились в Долинском, Корсаковском , Анивском и Холмском городских округах. В минувшую пятницу было проведено заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по результатам которого вынесено решение о недостаточно эффективной работе властей Александровск -Сахалинского и Анивского округов по организации дежурства спасателей в местах отдыха. Данным муниципальным образованиям была поставлена задача в кратчайшие сроки решить эту проблему.