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Федеральный рейтинг «Единой России» достиг 63 %

Федеральный рейтинг «Единой России» достиг 63 %

Рост рейтинга прокомментировали сахалинские наблюдатели

Рейтинг «Единой России», по последним опросам Левада-центра, достиг максимальных значений в истории партии. По данным за июнь 2017 года, на вопрос «Если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы в Государственную Думу, приняли бы вы участие в этих выборах, и если да, за какую партию вы бы проголосовали?» 63 % опрошенных выбрали партию под руководством Дмитрия Медведева. Годом ранее этот показатель был на восемь процентных пунктов ниже. По мнению сахалинских представителей партии, среди причин успеха – работа по повышению уровня жизни граждан и достижения самой Сахалинской области.

- Количественный рост числа россиян, готовых отдать свои голоса «Единой России» на выборах в Государственную Думу, говорит о качественной работе партии по повышению уровня жизни наших сограждан через принятие законов и партийные проекты, благодаря которым преображаются населенные пункты. Благоустраиваются дворы, строятся дороги, новые школы и детские сады, улучшается социальное обеспечение, медицинское и жилищно-коммунальное обслуживание и многое другое, – считает председатель Общественной палаты Сахалинской области Владимир Иконников. – Надо отметить, что данные опроса «Левада-Центра» особенно ценны еще и потому, что их объективность не вызывает сомнений.

- На Сахалине сейчас довольно высокий рейтинг «Единой России», что объясняется не только федеральным трендом поддержки курса президента, а соответственно и высоким уровнем поддержки партии, но и достижениями самой области. Правительство, несмотря на кризис, вводит дополнительные меры социальной поддержки, как, например, программа многодетных молодых семей – при рождении 4-го ребенка дают квартиру, при рождении пятого – автомобиль, или же решает проблемы медицины – обеспеченность врачами в регионе одна из самых высоких. Активно развивается промышленность и бизнес, сам губернатор пользуется большим доверием не только со стороны избирателей, но имеет высокий рейтинг влияния среди губернаторов, занимая 20-е место. В таких условиях рейтинг партии, безусловно, может только расти, – говорит политолог Петр Бычков.

По мнению заместителя секретаря генерального совета «Единой России» Евгения Ревенко, росту доверия граждан, в частности поспособствовали перезагрузка и активизация работы партийных платформ –  либеральной, социальной, патриотической и предпринимательской. «Это дискуссионные площадки, на которых обсуждаются самые острые проблемы, волнующие людей, а также темы, сопряженные с главной нашей задачей – реализацией программы партии», – сообщил он. 

Автор: Галина Броневая, сегодня, в 15:54 −3
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Комментарии
(князь) Вельзевул
Написано сегодня, в 16:05
если честно.. я был 2 раза на выборах... и то когда был в армии. и после этого я туда уже не хожу ... давно.
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0
Reader
Написано сегодня, в 16:06
Этому левада-фейк-центр Кто-то разве верит?
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+4
КиР84
Написано сегодня, в 16:12
Продуктовыми корзинами купили рейтинг
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+1
Александр Астапович
Написано сегодня, в 16:36
В дом престарелых во время выборов приехал член избирательной комиссии с бюллетенями и со специальной выездной урной для голосования. Все бабушки и дедушки собрались в зале. — Ну что, уважаемые за "Единую Россию" будем голосовать? — Нет! — последовал дружный ответ. — Значит, ставим на ней крест? — Да! — Ну, так и ставьте его в бюллетене прямо напротив "Единой России".
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+3
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 16:47 Отредактированно сегодня, в 16:47
Рейтинг из разряда статистики про наш уровень жизни и средние зарплаты...
Или это у нас что, федералы и бюджетники составляют уже 63% дееспособного взрослого населения?
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+1
Online
IvanButakov Online
Написано сегодня, в 17:05 Отредактированно сегодня, в 17:05
Зато как меняется смысл новости, если было бы указано, что в опросе приняли участие только действительные члены партии ЕР

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+1
Русалка Обыкновенная
Написано сегодня, в 17:11
IvanButakov, Лично ко мне с таким опросом никто никогда не подходил...
Но я и не член (прости господи) этой партии!
Всё логично.
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0
Online
kholmchanin Online
Написано сегодня, в 17:32
Очень походит на дешёвую рекламу чего-то совершенно
никудышнего...
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0
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