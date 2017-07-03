Федеральный рейтинг «Единой России» достиг 63 %

Рейтинг «Единой России», по последним опросам Левада-центра, достиг максимальных значений в истории партии. По данным за июнь 2017 года, на вопрос «Если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы в Государственную Думу, приняли бы вы участие в этих выборах, и если да, за какую партию вы бы проголосовали?» 63 % опрошенных выбрали партию под руководством Дмитрия Медведева. Годом ранее этот показатель был на восемь процентных пунктов ниже. По мнению сахалинских представителей партии, среди причин успеха – работа по повышению уровня жизни граждан и достижения самой Сахалинской области.

- Количественный рост числа россиян, готовых отдать свои голоса «Единой России» на выборах в Государственную Думу, говорит о качественной работе партии по повышению уровня жизни наших сограждан через принятие законов и партийные проекты, благодаря которым преображаются населенные пункты. Благоустраиваются дворы, строятся дороги, новые школы и детские сады, улучшается социальное обеспечение, медицинское и жилищно-коммунальное обслуживание и многое другое, – считает председатель Общественной палаты Сахалинской области Владимир Иконников. – Надо отметить, что данные опроса «Левада-Центра» особенно ценны еще и потому, что их объективность не вызывает сомнений.

- На Сахалине сейчас довольно высокий рейтинг «Единой России», что объясняется не только федеральным трендом поддержки курса президента, а соответственно и высоким уровнем поддержки партии, но и достижениями самой области. Правительство, несмотря на кризис, вводит дополнительные меры социальной поддержки, как, например, программа многодетных молодых семей – при рождении 4-го ребенка дают квартиру, при рождении пятого – автомобиль, или же решает проблемы медицины – обеспеченность врачами в регионе одна из самых высоких. Активно развивается промышленность и бизнес, сам губернатор пользуется большим доверием не только со стороны избирателей, но имеет высокий рейтинг влияния среди губернаторов, занимая 20-е место. В таких условиях рейтинг партии, безусловно, может только расти, – говорит политолог Петр Бычков.

По мнению заместителя секретаря генерального совета «Единой России» Евгения Ревенко, росту доверия граждан, в частности поспособствовали перезагрузка и активизация работы партийных платформ – либеральной, социальной, патриотической и предпринимательской. «Это дискуссионные площадки, на которых обсуждаются самые острые проблемы, волнующие людей, а также темы, сопряженные с главной нашей задачей – реализацией программы партии», – сообщил он.