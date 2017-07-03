«Белый цветок» собрал деньги на реабилитацию двух маленьких сахалинцев

В Южно-Сахалинске прошла благотворительная акция, в которой объединились сотни людей. «Белый цветок» – так называется мероприятие, призванное помочь поставить на ноги двух сахалинских малышей. Дети нуждаются в лечении за границей.

Деньги собирали на лечение Виталия Кима и Антона Аршанова. Так, Виталик родился на три месяца раньше положенного срока, у мальчика ДЦП.

– Мы уже прошли четыре курса в Китае, деньги собирали по родственникам, по друзьям. В этот раз мы собираемся на пятый курс. Еще не поехали на пятый, а уже думаем о шестом, потом что детский церебральный паралич лечится не сразу… – делится мама Виталия, Эльвира Ким.

Маленькому Антону четыре года. У мальчика ДЦП, правосторонний гемипарез. Врачи рекомендовали пройти курс психокоррекционных процедур с участием дельфинов в Анапе.

Во время благотворительной распродажи ее участники продавали символические поделки из бумаги, чтобы собрать как можно больше денег для больных малышей.

– Цветы сделаны руками детей и детских садов и школ Южно-Сахалинска. Люди очень охотно берут их. Мы обычно рассчитываем на пожертвования в 50 – 100 рублей, но некоторые кладут и большие суммы. Огромное количество родителей отозвались на наши просьбы приносить поделки – некоторые даже делали торты, картины. Это залог существования нормального человека, когда один человек помогает другому. Если мы будем все друг другу помогать, то больше будет здоровых детишек и мы от этого будем счастливее, – уверена организатор акции Татьяна Пак.

Благотворительную акцию организовали Центр молодежных инициатив, объединение молодых учителей и фонд социальной поддержки «Наш город». В ее названии оказалась заложена и суть – покупая символический белый цветок, участники оказывали помощь нуждающимся детям.