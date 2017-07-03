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Больше 60 детских площадок установят в Южно-Сахалинске до конца года

Больше 60 детских площадок установят в Южно-Сахалинске до конца года

Благоустроить запланировано 93 городских двора

В администрации областного центра состоялось заседание общественного совета Южно-Сахалинска. Основным вопросом повестки стало благоустройство города. Чтобы члены совета могли наглядно увидеть реальные объемы проделанной и предстоящей работы, была подготовлена презентация с фотоматериалами, цифрами и планами на перспективу.

Открывая заседание совета, мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин отметил, что сейчас наш город находится в активном строительном периоде. В областном центре ведется колоссальный объем работ по ремонту дорог, инженерных сетей, дворов, фасадов жилых домов, скверов, поэтому неизбежны перекрытые тротуары и участки дорог, заборы строительных площадок, леса на домах. Все это, конечно, приносит неудобства жителям и гостям нашего города. Обостряет ситуацию и то, что Южно-Сахалинск небольшой по масштабу, и создается впечатление, что перекрыто и перекопано все вокруг. Но нужно понимать, что все эти работы необходимы для предупреждения коммунальных проблем и создания комфортной среды для проживания горожан.

- Сегодня завершаются проектные работы по продлению ул. Горького до ул. им. И.П. Фархутдинова, ул. Железнодорожной до ул. Репина. Ведется подготовка к проектированию строительства ул. Пограничной на участках от Комсомольской до Горького и от Железнодорожной до Западной, а также пр. Победы от Железнодорожной до Лермонтова, - обратился к присутствующим мэр.

В 2017 году новыми фасадами обзаведутся 123, 97 жилых домов. В 2016 эта цифра была ниже - 49. Кроме того, в прошлом году было капитально отремонтировано 11 км дорог, в нынешнем ремонтом охватят 30 участков улично-дорожной сети (тротуары, бордюры, дорожное покрытие) общей протяженностью 18 км, в том числе и в планировочных районах.

Также в 2017 запланирован ремонт 93 дворов, где будут установлены 26 спортивных и 63 детских площадок. Уже идет реконструкция 5 скверов, на будущий год в планах еще 4. Ведется разработка концепции архитектурного освещения города. В конце июля будет сверстан подробный план работ по благоустройству на 2018 год. Но уже ясно, что темпы и объемы будут повышаться.

В ходе обсуждения члены совета затронули тему тротуарной плитки: на ее неудовлетворительное состояние периодически жалуются горожане, и не лучше ли использовать, как и ранее, на тротуарах асфальт? Заместитель начальника департамента городского хозяйства объяснил, что, во-первых, у города нет принципиального подхода использования исключительно плитки. На второстепенных тротуарах при ремонте укладывается асфальт, в центральной части города - плитка. Сложно не согласиться, что она выглядит более эстетично. Что касается качества, то плюсы и минусы есть как у брусчатки, так и у асфальта. Например, плитка, которую сейчас меняют на ул. Горького, пролежала там 10 лет, и местами она в удовлетворительном состоянии. Но есть и случаи, когда плитка не продержалась и двух-трех лет.

Сейчас в Южно-Сахалинске используется брусчатка, которую производят на местном заводе, оснащенном иностранным оборудованием. Производство полностью автоматизировано: система не даст замесить раствор, если в нем неправильный состав компонентов. Кроме того, качество продукции контролирует и сам поставщик оборудования. Чтобы развеять все сомнения, членов совета пригласил посетить производство.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:03 0
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Комментарии
V.K.
Написано сегодня, в 16:47
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