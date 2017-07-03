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Вертолёт МЧС пытается догнать сахалинцев, которых уносит в открытое море на SUP-бордах

Вертолёт МЧС пытается догнать сахалинцев, которых уносит в открытое море на SUP-бордах

Двух серфингистов не смогли спасти с катера

Днём 8 июля дежурной смене Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в районе мыса Великан (Корсаковский район) в море уносит мужчину и женщину, сообщает пресс-служба ведомства.  По предварительной информации, группа из четырёх человек в районе м. Великан плавали на так называемых SUP-бордах (надувная доска для сёрфинга, при плавании на которой используется весло). Когда поднялась волна, двое из группы сумели зацепиться за рыболовецкий невод, где их и обнаружили рыбаки, доставившие их затем на берег и передавшие информацию спасателям.

Попытка рыбаков пойти за оставшимися двумя участниками заплыва, удаление которых на тот момент от берега было около двух километров, не увенчалась успехом - трёхметровые волны могли опрокинуть лодку в любой момент. Инспекторы ГИМС, проводившие в районе мыса Свободный профилактический рейд, также не сумели пробиться в район поисков из-за высоких волн - два раза моторный катер "Косатка" едва не совершил оверкиль.

С момента поступления информации о происшествии, к вылету из Южно-Сахалинска готовился вертолёт Ми-8 Сахалинского звена Хабаровского АСЦ МЧС России. В 18.25 (сах) он совершил взлёт. На борту вместе с экипажем два спасателя Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.А. Полякова. Вертолёт оснащён всем необходимым для проведения поисков и спасения на воде оборудованием и снаряжением.

В рамках межведомственного взаимодействия имеющаяся информация была передана в морской спасательный подцентр "Южно-Сахалинск" Минтранса РФ, который оповестил об этом капитана судна "Экопасифик", находившееся в районе событий и сейчас оно движется в зону предполагаемого нахождения пропавших.

Стоит отметить, что SUP-борды не подлежат обязательно регистрации в ГИМС МЧС Росии. Однако, по мнению специалистов, здесь налицо нарушение района плавания - на данном виде плавсредств не стоит покидать пределы закрытых водоёмов, отметили в МЧС.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 20:04 +1
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Комментарии
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Vitaliy Borodin Online
Написано сегодня, в 20:21
ого , вот и отдохнули , ((( главное что бы нались живые
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sasch Online
Написано сегодня, в 20:33
На супе да на 3 метровых волнах! Дай бог чтоб спасли.
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0
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Товарищ Сергей Online
Написано сегодня, в 20:37
Ну куда ж полезли
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