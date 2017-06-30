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Елена Касьянова: многодетные семьи Сахалина получат по миллиону рублей на автомобиль

Елена Касьянова: многодетные семьи Сахалина получат по миллиону рублей на автомобиль

Министр социальной защиты региона стала гостем программы "Наш день"

- Елена Николаевна, кто может рассчитывать на поддержку государства в вопросе улучшения жилищного условий?

- Это семьи с детьми, с детьми-инвалидами, матери-одиночки.  В 2016 году наше ведомство предлагало 94 меры социальной поддержки. Сейчас это число выросло до 126. Сахалинская область до сих пор лидирует в списке регионов России по предоставлению помощи семьям с детьми. Естественно, это связано с финансированием. За последние три года сумма, которую выделяет областной бюджет, выросла почти на 3 миллиарда рублей.

Стоит отметить, что по поручению губернатора области у нас сохранен пакет по предоставлению ежемесячных выплат. Они идут на питание детям до трех лет, беременным женщинам и за первого ребенка.

Также добавлю, количество многодетных семей увеличилось на 67 %. Сейчас в области проживает свыше пяти тысяч таких семей.

- Какая помощь министерства является ключевой для многодетных семей?

- В первую очередь это улучшение жилищных условий. В этом году у нас предоставляется единовременная денежная выплата для семей с пятью и более детьми. Здесь размер выплаты зависит от состава семьи и стоимости квадратного метра по Сахалинской области. В среднем семья получает около семи миллионов рублей.  

Кроме того, не стоит забывать о материнском капитале и компенсации на погашение ипотечного кредита при рождении второго ребенка. Здесь также наше министерство оказывает помощь.

- Какие нововведения появились у ведомства касательно социальной поддержки?

- Сейчас мы даем деньги при рождении первенца. Эти средства идут на мелкие расходы - покупка коляски или набор для новорожденного.  Сумма составляет до 30 тысяч рублей.  А с 1 января 2018 года девушки от 19 до 25 лет смогут получить материнский капитал за первенца.

Для малообеспеченных семей выдаются деньги на так называемую «продуктовую корзину» и на покупку школьной формы. Для семей с пятью и более детьми в скором времени мы начнем выдавать средства на покупку автомобиля. Эта сумма не будет превышать миллиона рублей. 

Автор: Николай Вихарев, сегодня, в 18:42 0
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