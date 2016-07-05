Через год после наводнения в Новиково ничего о нем не напоминает

К первой годовщине крупного наводнения в селе Новиково Корсаковского района все восстановительные работы завершены, населенный пункт живет прежней жизнью. Об этом astv.ru сообщили в сельсовете. Июль 2016 года вошел в историю Новиково как месяц разгула стихии – только за одни выходные тогда была превышена месячная норма дождей.

Тогда село затопило настолько, что оттуда пришлось эвакуировать несколько десятков семей. Было нарушено сообщение с остальной частью района, стихия разрушила два моста.

− Сразу после того, как погода нормализовалась, мы занялись восстановлением. За прошедшее время отсыпали и подняли дороги, а на мосты поставили новые бетонные укрепления, − говорит старший специалист по обеспечению деятельности сельских территорий села Новиково Ирина Перегудова. – Также непосредственно после произошедшего обеспечили жителей подтопленных домов пушками для просушки квартир и оказали продовольственную помощь.

Во время потопа были подмыты инженерные сети и водопровод, часть которого снесло во время паводка. Его, по словам Ирины Перегудовой, восстановили в течение четырех дней после наводнения.