Мэр Александровска-Сахалинского заявил об отставке
Сергей Гейченко был избран главой в мае 2016 года
Мэр городского округа Александровск-Сахалинский Сергей Гейченко написал заявление об увольнении. Об этом стало известно сегодня. Как выяснил astv.ru, пока оно не принято губернатором, этот вопрос может решиться в ближайшие два-три дня.
В течение последнего времени в администрации Александровска правоохранительные органы проводили следственные мероприятия. Их подробности не разглашаются.
Сергей Гейченко был избран мэром Александровска-Сахалинского в мае 2016 года. Он набрал 52 % голосов людей, пришедших на выборы. До этого он также трудился в администрации Холмска на должности вице-мэра.
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Комментарии
NNS41148
Написано вчера, в 19:58
Следующий мэр Макарова Красковский.
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+1
Online
S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано вчера, в 20:00
У кого-то ,что-то подгорело!
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+2
924188
Написано вчера, в 21:01
Скатертью дорога!
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