Мэр Александровска-Сахалинского заявил об отставке

Сергей Гейченко был избран главой в мае 2016 года

Мэр городского округа Александровск-Сахалинский Сергей Гейченко написал заявление об увольнении. Об этом стало известно сегодня. Как выяснил astv.ru, пока оно не принято губернатором, этот вопрос может решиться в ближайшие два-три дня.

В течение последнего времени в администрации Александровска правоохранительные органы проводили следственные мероприятия. Их подробности не разглашаются.

Сергей Гейченко был избран мэром Александровска-Сахалинского в мае 2016 года. Он набрал 52 % голосов людей, пришедших на выборы. До этого он также трудился в администрации Холмска на должности вице-мэра.