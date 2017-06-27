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Повышать тарифы на тепло сахалинское правительство в этом году не будет
bryansktoday.ru

Повышать тарифы на тепло сахалинское правительство в этом году не будет

Разницу в счетах оплатят предприятия центральной части России

Региональная энергетическая комиссия приняла решение не повышать в этом году тарифы на тепловую энергию для жителей Сахалинской области. Такая возможность у областных властей появилась в результате удешевления электрической энергии для юридических лиц.

С 1 июля в Сахалинской области и некоторых других регионах Дальнего Востока по решению федеральных органов власти тарифы на электрическую энергию для юридических лиц снижены до 3,71 рубля за киловатт-час. Эту меру поддержки оплатят предприятия и организации центральной части страны. Для них введена надбавка к тарифу. В результате этих мер цена электроэнергии для юридических лиц на Дальнем Востоке сравняется со среднероссийской.

- В 2017 году в наш регион на выравнивание тарифов для юридических лиц поступит 2,3 миллиарда рублей, - рассказал председатель региональной энергетической комиссии Дмитрий Чекрышев. – Соответствующая финансовая нагрузка  будет снята с предприятий и организаций Сахалинской области. За счет этого у нас появилась возможность не повышать в текущем году тарифы на тепловую энергию для жителей Сахалинской области.

Ждут островитян перемены и в платежах за холодную воду и водоотведение.

- Прежде в наших муниципальных образованиях эти тарифы различались в разы, - пояснил Дмитрий Чекрышев. – Губернатор поручил нам проработать вопрос с тем, чтобы сделать их примерно равными на территории всей области. В итоге с 1 июля расходы большинства жителей области на эти цели будут снижены.

Напомним, в 2015 и 2016 годах на Сахалине и Курилах тарифы на тепловую энергию, холодное водоснабжение и водоотведение не повышались, сообщает пресс-секретарь губернатора островного региона. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:32 0
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Комментарии
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IrinaBrik Online
Написано сегодня, в 17:38
Прям как одолжение сделали!!! Тарифы и так несусветные, совершенно не соответствуют качеству !!! Куда ж еще больше????
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+3
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AX9566 Online
Написано сегодня, в 17:49
Если правительство отбрехивается, значит, будет подвох
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0
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НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 17:50
Зато на электроэнергию уже повысили, подсуетились
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