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Футболисты из Долинска стали победителями чемпионата «Кожаный мяч»

Футболисты из Долинска стали победителями чемпионата «Кожаный мяч»

Участие в турнире приняли 14 дворовых команд со всего Сахалина

В Невельске завершился областной финал XIV турнира детских команд по футболу «Спорт против подворотни – Кожаный мяч». Борьбу за звание лучшей дворовой команды острова вели 14 дружин юных футболистов, ставших сильнейшими в своих муниципальных образованиях. Главным отличием турнира от предыдущих было то, что впервые команды играли в формате 11 на 11 а не 5 на 5, как раньше.

- На предварительном этапе участников разделили на три подгруппы. Игры проходили по круговой системе. По итогам предварительных игр две лучшие команды напрямую получили путевку в четвертьфинал. Остальные выявляли отношения в 1/8 финала, - пояснил председатель Сахалинской областной федерации футбола Алексей Абакумов.

В итоге в четвертьфинал пробились футболисты из Долинска, Холмска, Анивы, Смирных, Южно-Курильска, Ноглик, Охи, Поронайска.

Результаты матчей этой стадии:

  • Долинск – Оха – 4:0.
  • Ноглики – Южно-Курильск – 1:1, 6:5 по пенальти.
  • Анива - Поронайск – 2:1.
  • Холмск – Смирных – 2:0.

- Полуфиналы получились очень напряженными. В обоих матчах перевес разница в счете составила один гол. Долинск нанес поражение Аниве (2:1), а Холмск – Ногликам (1:0), - рассказал Алексей Абакумов.

В матче за третье место сошлись Анива и Ноглики. Основного времени не хватило, чтобы определить победителя. Команды так и не смогли распечатать ворота соперников. Победитель был определен в серии пенальти, которую лучше исполнили футболисты с севера острова (3:0). В итоге ребята из пгт. Ноглики стали обладателями бронзовых наград.

Судьбу чемпионского титула решил один гол. В финале Долинск одолел Холмск со счетом 1:0, став победителем турнира. А холмчане были вынуждены довольствоваться серебряными медалями, сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:18 0
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футбол"Спорт против подворотни""Кожаный мяч"
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