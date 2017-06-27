Танцоры сахалинской «Мечты» завоевали высшие награды фестиваля в Крыму

Коллективы хореографического центра «Мечта» - образцовый хореографический коллектив «Сказка» под руководством Натальи Полей и хореографический коллектив «Сюрприз» под руководством Инны Ли - завоевали высшие награды международного фестиваля-конкурса «Черноморские звезды», который в этом году проходит в Республике Крым с 23 июня по 4 июля.

Организатором конкурса выступил Союз кинематографистов России. На суд жюри, которое состояло из актеров, артистов балета, кинематографистов, танцоры представили четыре композиции: старший состав ансамбля «Сказка» - новые постановки «Испанский танец» и «Орловская матаня», а коллектив «Сюрприз» - корякский и татарский танцы. Высокий уровень исполнительского мастерства, яркие костюмы и упорство стали залогом успеха и позволили завоевать Гран-при в различных возрастных группах по направлению «Хореография».

За 12 дней фестиваля воспитанники увидели показательные выступления, познакомились с ребятами из других регионов, побывали с экскурсиями в Ялте и Симферополе, набрались сил под теплым солнцем черноморского побережья.

Всего участие в мероприятии приняли более 500 ребят. Дальний Восток был представлен коллективами с Сахалина и из Якутии. Расходы по приобретению авиабилетов взял на себя хореографический центр, сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска.