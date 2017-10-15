Военные связисты получили собственный памятник в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам. В мероприятии приняли участие военнослужащие и их родственники, представители общественных движений, а также администрации города.

Памятник, посвященный памяти и подвигу воинов-связистов, открыли на территории 137 отдельного батальона управления 68 армейского корпуса. Во время церемонии памятник освятили и присутствовавшие возложили к нему цветы.

С приветственным словом обратилась к собравшимся вице-мэр Наталия Куприна. Она отметила, что в каких бы родах войск и видах Вооруженных сил ни служили связисты, везде они образцово выполняли свой воинский долг.

В годы Великой Отечественной войны, а также в более поздние периоды на воинах-связистах лежала сложная задача по обеспечению непрерывного управления войсками. Радисты, телеграфисты, механики и другие специалисты совершили множество подвигов, свыше 300 связистов удостоены звания Героя Советского Союза, 68 из них - посмертно. Более 130 стали полными кавалерами ордена Славы.