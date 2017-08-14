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Сахалинские дзюдоисты готовятся к сезону в Китае

Сахалинские дзюдоисты готовятся к сезону в Китае

Особый упор на тренировках делается на спарринговую практику

В китайском городе Циндао проходят учебно-тренировочные сборы островных дзюдоистов. В этом промышленном центре на берегу Желтого моря к сезону 2017 – 2018 года готовятся воспитанники ГБУ «СШ самбо и дзюдо».

Циндао считается одним из самых спортивных городов Китая. Во время Олимпиады 2008 года здесь проходила часть мероприятий главных игр четырехлетия. А с 2009 года Циндао (его название переводится на русский язык, как «Зеленый остров») принимает этап мировой серии Гран-При по дзюдо.

Еще в 2012 году между спортивной школой Циндао и ГБУ «СШ самбо и дзюдо» было заключено Соглашение об обмене спортивным опытом. В его рамках сахалинские дзюдоисты побывали на сборах в Поднебесной империи, а их китайские сверстники приезжали на международные соревнования в Южно-Сахалинск.

В Циндао созданы великолепные условия для занятий. Особый упор на тренировках делается на спарринговую практику. Ведь уже в сентябре дзюдоистам обеих стран предстоит выйти на татами, чтобы принять участие в международном турнире.

Сахалинцы тренируются два раза в день. В свободное время для них организована обширная культурно-развлекательная программа. В планах у ребят посещение знаменитого пирса, телебашни, олимпийского яхт-клуба, музея, парка, аквариума и других культурных объектов Циндао.

Добавим, что в учебно-тренировочных сборах принимают участие Александр Деревянко, Хожиакбар Рахимжанов, Софья Мирошниченко и Кирилл Пазына, а руководит тренировочным процессом Валентин Кардаш.

Источник: пресс-центр СРОО «Федерация дзюдо и самбо»

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Сахалинские дзюдоисты готовятся к сезону в Китае, Фото: 1
Сахалинские дзюдоисты готовятся к сезону в Китае, Фото: 2
Сахалинские дзюдоисты готовятся к сезону в Китае, Фото: 3
Сахалинские дзюдоисты готовятся к сезону в Китае, Фото: 4
Сахалинские дзюдоисты готовятся к сезону в Китае, Фото: 5
Сахалинские дзюдоисты готовятся к сезону в Китае, Фото: 6
Сахалинские дзюдоисты готовятся к сезону в Китае, Фото: 7
Сахалинские дзюдоисты готовятся к сезону в Китае, Фото: 8
Сахалинские дзюдоисты готовятся к сезону в Китае, Фото: 9
Сахалинские дзюдоисты готовятся к сезону в Китае, Фото: 10
Сахалинские дзюдоисты готовятся к сезону в Китае, Фото: 11
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Сахалинские дзюдоисты готовятся к сезону в Китае
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:58 +2
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