Сахалинские дзюдоисты готовятся к сезону в Китае

В китайском городе Циндао проходят учебно-тренировочные сборы островных дзюдоистов. В этом промышленном центре на берегу Желтого моря к сезону 2017 – 2018 года готовятся воспитанники ГБУ «СШ самбо и дзюдо».

Циндао считается одним из самых спортивных городов Китая. Во время Олимпиады 2008 года здесь проходила часть мероприятий главных игр четырехлетия. А с 2009 года Циндао (его название переводится на русский язык, как «Зеленый остров») принимает этап мировой серии Гран-При по дзюдо.

Еще в 2012 году между спортивной школой Циндао и ГБУ «СШ самбо и дзюдо» было заключено Соглашение об обмене спортивным опытом. В его рамках сахалинские дзюдоисты побывали на сборах в Поднебесной империи, а их китайские сверстники приезжали на международные соревнования в Южно-Сахалинск.

В Циндао созданы великолепные условия для занятий. Особый упор на тренировках делается на спарринговую практику. Ведь уже в сентябре дзюдоистам обеих стран предстоит выйти на татами, чтобы принять участие в международном турнире.

Сахалинцы тренируются два раза в день. В свободное время для них организована обширная культурно-развлекательная программа. В планах у ребят посещение знаменитого пирса, телебашни, олимпийского яхт-клуба, музея, парка, аквариума и других культурных объектов Циндао.

Добавим, что в учебно-тренировочных сборах принимают участие Александр Деревянко, Хожиакбар Рахимжанов, Софья Мирошниченко и Кирилл Пазына, а руководит тренировочным процессом Валентин Кардаш.

Источник: пресс-центр СРОО «Федерация дзюдо и самбо»