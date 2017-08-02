Большинство россиян узнают информацию из телевизора
Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, какими СМИ россияне пользуются в качестве источников информации
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования о том, какими СМИ россияне пользуются в качестве источников информации.
Чаще всего россияне по-прежнему узнают информацию из телевизора, однако интернет в споре за аудиторию уже вплотную приближается к ТВ. Сегодня более двух третей всех опрошенных (69%) практически постоянно используют в качестве источникановостей и знаний центральное телевидение (снижение с 78% в 2012 г.), еще 44% - региональное (с 52%). Однако высокая популярность поддерживается в основном за счет представителей старшего поколения: так, федеральные каналы часто смотрят 87% в группе 60 лет+ и почти вдвое меньше – 48% – в группе 18-24-летних.
Интернет-ресурсы (официальные сайты) уже превосходят региональное телевидение по частоте обращений к ним, даже по выборке в целом (46%), а среди респондентов от 18 до 24 лет и от 25 до 34 являются наиболее часто используемым источником информации (82% и 59% соответственно). Показатели по социальным сетям и блогам близки к этому: 41% всех опрошенных часто узнает из них необходимые сведения (среди представителей самой молодой возрастной группы – 81%).
Пресса и радио серьезно уступают ТВ и глобальной сети: регулярно обращаются к федеральной печати 25% наших сограждан, к местной – 22% (от показателей пятилетней давности эти значения мало отличаются, чаще других печатные версии газет и журналов читают люди старше 45 лет), к центральному радио – 20%, к местному – 15% (по отношению к 2012 г. серьезной динамики также не наблюдается).
Последнее место в народном рейтинге, как 5 лет назад, так и сегодня занимают зарубежные СМИ: по данным последнего опроса часто обращаются к ним только 9% россиян (по 14% среди 18-24-летних и жителей городов-миллионников, кроме Москвы и Санкт-Петербурга), в 2012 г. в целом по выборке таковых было 6%.
Данные комментирует генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров: «Результаты очередного исследования аудитории медиа показывают сохранение двух главных тенденций. Во-первых, продолжает расти роль интернета как все более массового источника информации для всех слоёв и групп российского общества. Во-вторых, телевидение остаётся наиболее массовым и популярным видом СМИ. Ахиллесова пята информационного ТВ в его нынешнем виде - дефицит интереса к нему со стороны самой молодой части аудитории».
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 20-24 апреля 2017 г. в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках 8 ФО России. Объем выборки 1600 человек. Выборка репрезентирует население РФ в возрасте 18 лет и старше по полу, возрасту, образованию, типу населенного пункта. Метод опроса - личные формализованные интервью по месту жительства респондента. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.
|
Скажите, как часто Вы получаете информацию из следующих СМИ? (закрытый вопрос, один ответ по строке, %)
|
|
|
Часто
|
Редко
|
Никогда
|
Затрудняюсь ответить
|
Центральное телевидение
|
2017 г.
|
69
|
22
|
9
|
0
|
2016 г.
|
71
|
23
|
5
|
1
|
2012 г.
|
78
|
20
|
1
|
1
|
Интернет – новостные, аналитические, официальные сайты
|
2017 г.
|
46
|
19
|
33
|
2
|
2016 г.
|
40
|
24
|
34
|
2
|
Региональное, местное телевидение
|
2017 г.
|
44
|
36
|
20
|
0
|
2016 г.
|
40
|
40
|
19
|
1
|
2012 г.
|
52
|
36
|
10
|
2
|
Интернет - социальные сети и блоги
|
2017 г.
|
41
|
21
|
36
|
2
|
2016 г.
|
37
|
22
|
40
|
1
|
Центральная пресса
|
2017 г.
|
25
|
34
|
40
|
1
|
2016 г.
|
20
|
36
|
43
|
1
|
2012 г.
|
27
|
43
|
28
|
2
|
Региональная, местная пресса
|
2017 г.
|
22
|
35
|
41
|
2
|
2016 г.
|
17
|
38
|
45
|
0
|
2012 г.
|
26
|
42
|
30
|
2
|
Центральное радио
|
2017 г.
|
20
|
26
|
52
|
2
|
2016 г.
|
18
|
27
|
53
|
2
|
2012 г.
|
23
|
30
|
44
|
3
|
Региональное, местное радио
|
2017 г.
|
15
|
25
|
57
|
3
|
2016 г.
|
13
|
28
|
56
|
3
|
2012 г.
|
16
|
29
|
51
|
4
|
Зарубежные СМИ
|
2017 г.
|
9
|
23
|
66
|
2
|
2016 г.
|
5
|
21
|
70
|
4
|
2012 г.
|
6
|
20
|
68
|
6
|
Скажите, как часто Вы получаете информацию из следующих СМИ? (закрытый вопрос, один ответ, %)
2017 г.
|
Все опрошенные
|
18-24 года
|
25-34 года
|
35-44 года
|
45-59 лет
|
60 лет и старше
|
Центральное телевидение
|
Часто
|
69
|
48
|
56
|
67
|
76
|
87
|
Редко
|
22
|
38
|
32
|
20
|
17
|
10
|
Никогда
|
9
|
14
|
12
|
11
|
7
|
2
|
Затрудняюсь ответить
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
1
|
Региональное, местное телевидение
|
Часто
|
44
|
30
|
37
|
39
|
46
|
57
|
Редко
|
36
|
45
|
41
|
37
|
35
|
25
|
Никогда
|
20
|
25
|
20
|
22
|
18
|
17
|
Затрудняюсь ответить
|
0
|
0
|
2
|
2
|
1
|
1
|
Центральная пресса
|
Часто
|
25
|
17
|
16
|
22
|
29
|
34
|
Редко
|
34
|
41
|
42
|
39
|
33
|
20
|
Никогда
|
40
|
41
|
38
|
39
|
37
|
44
|
Затрудняюсь ответить
|
1
|
1
|
4
|
0
|
1
|
2
|
Региональная, местная пресса
|
Часто
|
22
|
14
|
17
|
17
|
26
|
32
|
Редко
|
35
|
40
|
40
|
35
|
36
|
25
|
Никогда
|
41
|
45
|
40
|
46
|
38
|
41
|
Затрудняюсь ответить
|
2
|
1
|
3
|
2
|
0
|
2
|
Центральное радио
|
Часто
|
20
|
16
|
19
|
20
|
21
|
22
|
Редко
|
26
|
39
|
34
|
28
|
23
|
12
|
Никогда
|
52
|
43
|
46
|
50
|
54
|
63
|
Затрудняюсь ответить
|
2
|
2
|
1
|
2
|
2
|
3
|
Региональное, местное радио
|
Часто
|
15
|
12
|
16
|
17
|
15
|
17
|
Редко
|
25
|
41
|
31
|
26
|
24
|
13
|
Никогда
|
57
|
46
|
51
|
56
|
59
|
67
|
Затрудняюсь ответить
|
3
|
1
|
2
|
1
|
2
|
3
|
Зарубежные СМИ
|
Часто
|
9
|
14
|
7
|
7
|
9
|
9
|
Редко
|
23
|
38
|
31
|
26
|
20
|
10
|
Никогда
|
66
|
47
|
60
|
65
|
69
|
79
|
Затрудняюсь ответить
|
2
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
Интернет – новостные, аналитические, официальные сайты
|
Часто
|
46
|
82
|
59
|
56
|
38
|
15
|
Редко
|
19
|
12
|
22
|
22
|
23
|
12
|
Никогда
|
33
|
5
|
17
|
21
|
37
|
70
|
Затрудняюсь ответить
|
2
|
1
|
2
|
1
|
2
|
3
|
Интернет - социальные сети и блоги
|
Часто
|
41
|
81
|
57
|
51
|
29
|
12
|
Редко
|
21
|
15
|
25
|
25
|
26
|
10
|
Никогда
|
36
|
4
|
16
|
23
|
43
|
74
|
Затрудняюсь ответить
|
2
|
0
|
2
|
1
|
2
|
4