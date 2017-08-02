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Большинство россиян узнают информацию из телевизора
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Большинство россиян узнают информацию из телевизора

Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, какими СМИ россияне пользуются в качестве источников информации

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования о том, какими СМИ россияне пользуются в качестве источников информации.

Чаще всего россияне по-прежнему узнают информацию из телевизора, однако интернет в споре за аудиторию уже вплотную приближается к ТВ. Сегодня более двух третей всех опрошенных (69%) практически постоянно используют в качестве источникановостей и знаний центральное телевидение (снижение с 78% в 2012 г.), еще 44% - региональное (с 52%). Однако высокая популярность поддерживается в основном за счет представителей старшего поколения: так, федеральные каналы часто смотрят 87% в группе 60 лет+ и почти вдвое меньше – 48% – в группе 18-24-летних.

Интернет-ресурсы (официальные сайты) уже превосходят региональное телевидение по частоте обращений к ним, даже по выборке в целом (46%), а среди респондентов от 18 до 24 лет и от 25 до 34 являются наиболее часто используемым источником информации (82% и 59% соответственно). Показатели по социальным сетям и блогам близки к этому: 41% всех опрошенных часто узнает из них необходимые сведения (среди представителей самой молодой возрастной группы – 81%).

Пресса и радио серьезно уступают ТВ и глобальной сети: регулярно обращаются к федеральной печати 25% наших сограждан, к местной – 22% (от показателей пятилетней давности эти значения мало отличаются, чаще других печатные версии газет и журналов читают люди старше 45 лет), к центральному радио – 20%, к местному – 15% (по отношению к 2012 г. серьезной динамики также не наблюдается).

Последнее место в народном рейтинге, как 5 лет назад, так и сегодня занимают зарубежные СМИ: по данным последнего опроса часто обращаются к ним только 9% россиян (по 14% среди 18-24-летних и жителей городов-миллионников, кроме Москвы и Санкт-Петербурга), в 2012 г. в целом по выборке таковых было 6%.

Данные комментирует генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров: «Результаты очередного исследования аудитории медиа показывают сохранение двух главных тенденций. Во-первых, продолжает расти роль интернета как все более массового источника информации для всех слоёв и групп российского общества. Во-вторых, телевидение остаётся наиболее массовым и популярным видом СМИ. Ахиллесова пята информационного ТВ в его нынешнем виде - дефицит интереса к нему со стороны самой молодой части аудитории».

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 20-24 апреля 2017 г. в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках 8 ФО России. Объем выборки 1600 человек. Выборка репрезентирует население РФ в возрасте 18 лет и старше по полу, возрасту, образованию, типу населенного пункта. Метод опроса - личные формализованные интервью по месту жительства респондента. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

Скажите, как часто Вы получаете информацию из следующих СМИ? (закрытый вопрос, один ответ по строке, %)

 

 

Часто

Редко

Никогда

Затрудняюсь ответить

Центральное телевидение

2017 г.

69

22

9

0

2016 г.

71

23

5

1

2012 г.

78

20

1

1

Интернет – новостные, аналитические, официальные сайты

2017 г.

46

19

33

2

2016 г.

40

24

34

2

Региональное, местное телевидение

2017 г.

44

36

20

0

2016 г.

40

40

19

1

2012 г.

52

36

10

2

Интернет - социальные сети и блоги

2017 г.

41

21

36

2

2016 г.

37

22

40

1

Центральная пресса

2017 г.

25

34

40

1

2016 г.

20

36

43

1

2012 г.

27

43

28

2

Региональная, местная пресса

2017 г.

22

35

41

2

2016 г.

17

38

45

0

2012 г.

26

42

30

2

Центральное радио

2017 г.

20

26

52

2

2016 г.

18

27

53

2

2012 г.

23

30

44

3

Региональное, местное радио

2017 г.

15

25

57

3

2016 г.

13

28

56

3

2012 г.

16

29

51

4

Зарубежные СМИ

2017 г.

9

23

66

2

2016 г.

5

21

70

4

2012 г.

6

20

68

6

 

Скажите, как часто Вы получаете информацию из следующих СМИ? (закрытый вопрос, один ответ, %)

2017 г.
 

Все опрошенные

18-24 года

25-34 года

35-44 года

45-59 лет

60 лет и старше

Центральное телевидение

Часто

69

48

56

67

76

87

Редко

22

38

32

20

17

10

Никогда

9

14

12

11

7

2

Затрудняюсь ответить

0

0

0

2

0

1

Региональное, местное телевидение

Часто

44

30

37

39

46

57

Редко

36

45

41

37

35

25

Никогда

20

25

20

22

18

17

Затрудняюсь ответить

0

0

2

2

1

1

Центральная пресса

Часто

25

17

16

22

29

34

Редко

34

41

42

39

33

20

Никогда

40

41

38

39

37

44

Затрудняюсь ответить

1

1

4

0

1

2

Региональная, местная пресса

Часто

22

14

17

17

26

32

Редко

35

40

40

35

36

25

Никогда

41

45

40

46

38

41

Затрудняюсь ответить

2

1

3

2

0

2

Центральное радио

Часто

20

16

19

20

21

22

Редко

26

39

34

28

23

12

Никогда

52

43

46

50

54

63

Затрудняюсь ответить

2

2

1

2

2

3

Региональное, местное радио

Часто

15

12

16

17

15

17

Редко

25

41

31

26

24

13

Никогда

57

46

51

56

59

67

Затрудняюсь ответить

3

1

2

1

2

3

Зарубежные СМИ

Часто

9

14

7

7

9

9

Редко

23

38

31

26

20

10

Никогда

66

47

60

65

69

79

Затрудняюсь ответить

2

1

2

2

2

2

Интернет – новостные, аналитические, официальные сайты

Часто

46

82

59

56

38

15

Редко

19

12

22

22

23

12

Никогда

33

5

17

21

37

70

Затрудняюсь ответить

2

1

2

1

2

3

Интернет - социальные сети и блоги

Часто

41

81

57

51

29

12

Редко

21

15

25

25

26

10

Никогда

36

4

16

23

43

74

Затрудняюсь ответить

2

0

2

1

2

4

 

сегодня, в 11:40 −1
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Комментарии
senchick
Написано сегодня, в 12:10
Я телеканал "112" смотрю
Вони так прикольно кажуть)))
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0
Online
S.V. Online
Написано сегодня, в 12:22
я не большинство,мне докладывают по телефону,с гербом и без цифр.))))
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0
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