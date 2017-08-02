Большинство россиян узнают информацию из телевизора

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования о том, какими СМИ россияне пользуются в качестве источников информации.

Чаще всего россияне по-прежнему узнают информацию из телевизора, однако интернет в споре за аудиторию уже вплотную приближается к ТВ. Сегодня более двух третей всех опрошенных (69%) практически постоянно используют в качестве источникановостей и знаний центральное телевидение (снижение с 78% в 2012 г.), еще 44% - региональное (с 52%). Однако высокая популярность поддерживается в основном за счет представителей старшего поколения: так, федеральные каналы часто смотрят 87% в группе 60 лет+ и почти вдвое меньше – 48% – в группе 18-24-летних.

Интернет-ресурсы (официальные сайты) уже превосходят региональное телевидение по частоте обращений к ним, даже по выборке в целом (46%), а среди респондентов от 18 до 24 лет и от 25 до 34 являются наиболее часто используемым источником информации (82% и 59% соответственно). Показатели по социальным сетям и блогам близки к этому: 41% всех опрошенных часто узнает из них необходимые сведения (среди представителей самой молодой возрастной группы – 81%).

Пресса и радио серьезно уступают ТВ и глобальной сети: регулярно обращаются к федеральной печати 25% наших сограждан, к местной – 22% (от показателей пятилетней давности эти значения мало отличаются, чаще других печатные версии газет и журналов читают люди старше 45 лет), к центральному радио – 20%, к местному – 15% (по отношению к 2012 г. серьезной динамики также не наблюдается).

Последнее место в народном рейтинге, как 5 лет назад, так и сегодня занимают зарубежные СМИ: по данным последнего опроса часто обращаются к ним только 9% россиян (по 14% среди 18-24-летних и жителей городов-миллионников, кроме Москвы и Санкт-Петербурга), в 2012 г. в целом по выборке таковых было 6%.

Данные комментирует генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров: «Результаты очередного исследования аудитории медиа показывают сохранение двух главных тенденций. Во-первых, продолжает расти роль интернета как все более массового источника информации для всех слоёв и групп российского общества. Во-вторых, телевидение остаётся наиболее массовым и популярным видом СМИ. Ахиллесова пята информационного ТВ в его нынешнем виде - дефицит интереса к нему со стороны самой молодой части аудитории».

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 20-24 апреля 2017 г. в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках 8 ФО России. Объем выборки 1600 человек. Выборка репрезентирует население РФ в возрасте 18 лет и старше по полу, возрасту, образованию, типу населенного пункта. Метод опроса - личные формализованные интервью по месту жительства респондента. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

Скажите, как часто Вы получаете информацию из следующих СМИ? (закрытый вопрос, один ответ по строке, %) Часто Редко Никогда Затрудняюсь ответить Центральное телевидение 2017 г. 69 22 9 0 2016 г. 71 23 5 1 2012 г. 78 20 1 1 Интернет – новостные, аналитические, официальные сайты 2017 г. 46 19 33 2 2016 г. 40 24 34 2 Региональное, местное телевидение 2017 г. 44 36 20 0 2016 г. 40 40 19 1 2012 г. 52 36 10 2 Интернет - социальные сети и блоги 2017 г. 41 21 36 2 2016 г. 37 22 40 1 Центральная пресса 2017 г. 25 34 40 1 2016 г. 20 36 43 1 2012 г. 27 43 28 2 Региональная, местная пресса 2017 г. 22 35 41 2 2016 г. 17 38 45 0 2012 г. 26 42 30 2 Центральное радио 2017 г. 20 26 52 2 2016 г. 18 27 53 2 2012 г. 23 30 44 3 Региональное, местное радио 2017 г. 15 25 57 3 2016 г. 13 28 56 3 2012 г. 16 29 51 4 Зарубежные СМИ 2017 г. 9 23 66 2 2016 г. 5 21 70 4 2012 г. 6 20 68 6