новости
новости
Регистрация
Заболеваемость кишечными инфекциями на Сахалине увеличилась
rybinskblog.ru

Заболеваемость кишечными инфекциями на Сахалине увеличилась

Превышен областной показатель в Анивском и Углегорском районах, Южно-Сахалинске

С 28 июля по 4 августа среди населения области зарегистрировано 126 случаев острых кишечных инфекций, в том числе среди детского населения до 17 лет - 82 случая (65,0%).

Как сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора, показатель заболеваемости в целом по области составил 25,9 на 100 тыс. населения, что незначительно выше уровня предыдущей недели на 12,5%.

Превышен областной показатель в Анивском и Углегорском районах, Южно-Сахалинске. Групповых случаев заболеваний и вспышек острых кишечных инфекций за прошедшую неделю не отмечалось. Не зарегистрированы заболевания и в летних оздоровительных учреждениях.

От общего количества заболевших ОКИ в основном болеют в областном центре - 77 человек (61,1%), в том числе дети до 17 лет - 52 человека (67,5%). Чаще всего болеют дети в возрасте от 3 до 6 лет - 20 детей (38,5) и 1 до 2-х лет -12 детей (23,0%). 

Заболеваемость энтеровирусными инфекциями в регионе снижается. Всего по области зарегистрировано 20 случаев, из них 18 детей до 14 лет - в Южно-Сахалинске.  

Сохраняется сезонная активность клещей. По итогам прошедшей недели зарегистрировано 102 обращения людей по поводу присасывания клещей. Случаи регистрируются в 10 районах из 16.  

По результатам лабораторных исследований клещей, снятых с людей, число клещей, пораженных возбудителями клещевого вирусного энцефалита 2,2%,  клещевого боррелиоза -положительных находок не выявлено. За прошедшую неделю на территории области случаев клещевого энцефалита не зарегистрированы.

Необходимо помнить, что в случае появления признаков инфекционного заболевания, нужно обратиться за медицинской помощью в медицинское учреждение для назначения лечения и наблюдения специалистом.

 

Ситуация остается на контроле управления Роспотребнадзора по Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:25 0
Другие статьи по темам
Прочее
заболеваемость
Популярное на ASTV
В Арсентьевке вместо горбуши рыбаки поймали акулу
В Арсентьевке вместо горбуши рыбаки поймали акулу
Погоню за неадекватным водителем в Южно-Сахалинске сняли на видео
Погоню за неадекватным водителем в Южно-Сахалинске сняли на видео
В Невельске машина попала в ДТП из-за жука
В Невельске машина попала в ДТП из-за жука
На Сахалине в селе Никольском "поселились" гиганты
На Сахалине в селе Никольском "поселились" гиганты

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
Diego Online
Написано сегодня, в 11:30
самого детского сада учат, мойте руки перед едой
Ответить
+1
vanicozakov
Написано сегодня, в 12:12
Diego, Ребят, бросить курить стало действительно легко! Лично я за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем ребят советую не затягивать - vkk.me/nicoden
Ответить
0
Online
Diego Online
Написано сегодня, в 11:31
фотография к статье прям в тему, очень клевая, улыбнула
(
Ответить
+2
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Большинство россиян узнают информацию из телевизора
Большинство россиян узнают информацию из телевизора
Электронную биржу труда для студентов хотят создать на Сахалине
Электронную биржу труда для студентов хотят создать на Сахалине
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru