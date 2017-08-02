Заболеваемость кишечными инфекциями на Сахалине увеличилась

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С 28 июля по 4 августа среди населения области зарегистрировано 126 случаев острых кишечных инфекций, в том числе среди детского населения до 17 лет - 82 случая (65,0%).

Как сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора, показатель заболеваемости в целом по области составил 25,9 на 100 тыс. населения, что незначительно выше уровня предыдущей недели на 12,5%.

Превышен областной показатель в Анивском и Углегорском районах, Южно-Сахалинске. Групповых случаев заболеваний и вспышек острых кишечных инфекций за прошедшую неделю не отмечалось. Не зарегистрированы заболевания и в летних оздоровительных учреждениях.

От общего количества заболевших ОКИ в основном болеют в областном центре - 77 человек (61,1%), в том числе дети до 17 лет - 52 человека (67,5%). Чаще всего болеют дети в возрасте от 3 до 6 лет - 20 детей (38,5) и 1 до 2-х лет -12 детей (23,0%).

Заболеваемость энтеровирусными инфекциями в регионе снижается. Всего по области зарегистрировано 20 случаев, из них 18 детей до 14 лет - в Южно-Сахалинске.

Сохраняется сезонная активность клещей. По итогам прошедшей недели зарегистрировано 102 обращения людей по поводу присасывания клещей. Случаи регистрируются в 10 районах из 16.

По результатам лабораторных исследований клещей, снятых с людей, число клещей, пораженных возбудителями клещевого вирусного энцефалита 2,2%, клещевого боррелиоза -положительных находок не выявлено. За прошедшую неделю на территории области случаев клещевого энцефалита не зарегистрированы.

Необходимо помнить, что в случае появления признаков инфекционного заболевания, нужно обратиться за медицинской помощью в медицинское учреждение для назначения лечения и наблюдения специалистом.

Ситуация остается на контроле управления Роспотребнадзора по Сахалинской области.