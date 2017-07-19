Пянсе по-корейски - любимая еда сахалинцев

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В течение месяца 30 млн пользователей Рунета забивают в поисковую строку вопросы на кулинарную тематику. Обработав эти данные, специалисты составили два списка: в одном – продукты, которые чаще всего едят россияне, в другом – самые популярные у нас блюда. Об этом сообщает издание "Версия".

В первом рейтинге уверенно лидирует курица: каждую неделю фиксируется 765 тыс. запросов со словами «курица» или «куриный». Потом идёт картошка, а за ней мясо, капуста, творог и грибы. Что же касается блюд, то здесь пальма первенства принадлежит салатам. Чаще всего ищут рецепты «Цезаря», салата с крабовыми палочками и «Мимозы». На втором месте торты, а на третьем – супы. Среди самых популярных блюд – суп грибной и с фрикадельками, торт из печенья и «Наполеон», яблочный пирог и блины. Любимый соус россиян, как нетрудно догадаться, майонез.

При этом около 30% всех кулинарных запросов содержат название одного из 20 наиболее употребляемых продуктов – начиная от курицы и заканчивая печёнкой. То есть почти в трети случаев мы используем ингредиенты из одного и того же небольшого набора. Продукты из топ-100 – от той же курицы до брокколи – фигурируют более чем в половине запросов. Кулинарные предпочтения меняются в зависимости от времени года, приближающихся праздников и места проживания. Так, например, одно из самых популярных кушаний среди жителей Москвы и Петербурга – паста карбонара.

В Красноярском крае любят салат «Обжорка», на Сахалине и в Хабаровске – пянсе по-корейски (пирожки из дрожжевого теста с капустно-мясной начинкой), туляки чаще других едят лисички и, разумеется, пряники. А вот Ростовская область оказалась единственным регионом, где у «Яндекса» спрашивают, как приготовить фазана.

Львиная доля запросов приходится на шесть-семь часов вечера: вернувшиеся с работы люди интересуются рецептами простых блюд, чтобы быстро приготовить ужин. Между тем медики бьют тревогу. «Судя по данному исследованию, российское население катится в пропасть, потому что вот это питание приводит людей к развитию сахарного диабета, к инфарктам и инсультам», – напугал сограждан известный врач-диетолог Алексей Ковальков.