Руководители проекта «Россия - моя история» рассказали, чем он отличается от музеев

В отличие от обычных экспозиций, здесь всё будет в формате мультимедиа

Директор по развитию федерального проекта «Россия - моя история» Юлия Емельянова побывала в студии программы «Наш день» АСТВ.

- Чем отличается проект «Россия - моя история» от обычных музейных экспозиций?

- Наш проект уникален тем, что на одной площадке вы можете узнать историю нашей страны от древнейших времен и до 2016 года. От музея нас отличает формат. У нас нет артефактов, все экспонаты мультимедийные. Вся «история» здесь подвижная, живая, в картинках и играх.

- То есть можно сказать, что мы шагнули в век голографического исследования своей истории?

- Нам пришлось это сделать. Современному ученику понятен только живой, мультимедийный формат. Наш главный принцип - это оставить вывод за посетителем. То есть мы не навязываем свою точку зрения. Гость погружается в историю с разных сторон. Это кинозалы, проекция, текстовые файлы.

- Какие экспозиции будут доступны на Сахалине?

- В историческом парке в Южно-Сахалинске мы представим четыре полюбившихся гостям экспозиции. Это «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к Великой Победе» и «Россия - моя история». Кроме федеральных, будут также и региональные экспозиции.

Сама задумка мультимедийного парка основана на идее, что в будущем мы сможем менять выставку полностью. Все зависит от предпочтений посетителя. Мы каждый год, ко Дню народного единства, представляем новую экспозицию.