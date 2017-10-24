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Профессора Московской консерватории дали мастер-классы юным сахалинским музыкантам

Профессора Московской консерватории дали мастер-классы юным сахалинским музыкантам

Учащиеся музыкальной школы и колледжа искусств под их руководством исполняли произведения Чайковского, Шопена, Прокофьева, Беренса и других композиторов

Накануне в новом корпусе ЦДМШ с мастер-классами для учащихся южно-сахалинских музыкальных школ и студентов колледжа искусств выступили профессора Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Сурен и Гаянэ Ахназарян.

На Сахалин они прибыли для того, чтобы 1 ноября выступить на концерте, посвященном Дням армянской культуры. Предложение преподать мастер-классы по скрипке и фортепиано учащимся ЦДМШ поступило от их сына - руководителя южно-сахалинского камерного оркестра Тиграна Ахназаряна:

- Я вырос в семье музыкантов с большой буквы, мои родители - настоящие профессионалы своего дела. И мне очень хотелось, чтобы частичку своего таланта они передали сахалинским ребятам.

В мировом культурном пространстве имена четы Ахназарян сегодня известны довольно широко. Сурен Айрапетович - лауреат Государственной премии Армении. Многие его выпускники работают в ведущих коллективах мира. Это второй приезд Сурена Ахназаряна на Сахалин. Впервые он посетил остров еще в советские времена. Признается, что с 1972 года здесь многое изменилось. Но, как и четыре десятилетия назад, Сахалин пленяет своими природными красотами и неповторимой атмосферой.

А Гаянэ Араевна на Сахалине старается бывать чаще, насколько это позволяет ее плотный гастрольный график. Ее выступления расписаны на много месяцев вперед: Германия, Франция, Швеция, Австрия, Швейцария, Венгрия, Япония. Но сильная занятость не мешает ей находить время для визитов на остров. Гаянэ Ахназарян неоднократно выступала с городским камерным  оркестром. Вот и сейчас среди участников мастер-классов наряду с юными музыкантами были и состоявшиеся артисты.

- Самое страшное, что может случиться с творческим человеком, - это профессиональное выгорание. Музыканту постоянно нужно своего рода повышение квалификации, он должен постоянно учиться. И неважно, сколько ему лет - 10 или 60, - отметил руководитель южно-сахалинского оркестра.

В ходе мастер-классов участники, а их было около 70, под руководством профессоров исполняли произведения П.И. Чайковского, Ф.Шопена, С.С. Прокофьева, Г. Беренса и других композиторов.

По словам Тиграна Ахназаряна, практика организации подобных мастер-классов будет продолжена, ведь нынешние школьники и студенты - это кадровый потенциал камерного оркестра. Сейчас коллектив активно готовится к гастролям в Южной Корее. В Страну утренней свежести коллектив отправится в ближайшей дни, где даст 7 концертов в городах Сеул, Пусан и др.

А 29 ноября южно-сахалинский камерный оркестр приглашает горожан и гостей Южно-Сахалинска на совместный концерт с известным российским кларнетистом Игорем Федоровым. Мероприятие состоится на сцене ДК «Родина» в 19.00.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:47 +1
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