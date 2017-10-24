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Фильмы об истории России сахалинцам покажут в огромном купольном кинотеатре

Фильмы об истории России сахалинцам покажут в огромном купольном кинотеатре

4 ноября в областном центре откроется исторический парк

С 4 по 6 ноября жители и гости Южно-Сахалинска смогут посетить бесплатно экскурсии в новом историческом парке «Россия – моя история». Об этом сообщает пресс-служба правительства островного региона. 

На площади почти 7 тысяч квадратных метров история России буквально оживает благодаря интерактивному парку. Уникальным местом в станет единственный в Сахалинской области 12-ти метровый купольный кинотеатр. Посетители, разместившись на мягких креслах-пуфах, смогут посмотреть различные исторические фильмы. На сегодняшний день на единый сервер сахалинского мультимедийного выставочного проекта уже загружено 50 терабайт данных, планируется загрузить еще 100.

- Структура экспозиции четкая, показаны не только события истории, но и их взаимосвязь - это правильный системный подход. Прослеживается преемственность между этапами становления нашего государства, - отметил заведующий кафедрой российской и всеобщей истории Сахалинского Государственного университета Александр Василевский.

Ресурсы Исторического парка «Россия - моя история» ориентированы на разные возрастные группы. В комплексе будет интересно и студенту-историку, детально изучающему прошлое, и взрослому, кто был свидетелем тех или иных событий XX века, и школьнику, только получающему начальные знания об истории своей страны.

- У современных детей другое мышление, принцип восприятия информации. Для них важен видеоряд, зрелищность, здесь можно все потрогать, почувствовать, собрать виртуальный танк или построить энергосистему России царского периода. Один клик - и интерактивный стол превращается в поле боя. Это возможность поучаствовать в интерактивных играх, викторинах. Такая наглядная информация будет легко восприниматься школьниками. Главное - заинтересовать детей, а потом они сами начнут глубже «копать» и изучать, - поделился своим мнением учитель истории восточной гимназии Алексей Саньков.

Исторический парк «Россия - моя история» - это федеральный проект, который реализуется в ряде регионов Российской Федерации, в том числе и в Южно-Сахалинске. Единый для всех городов план четырех экспозиций «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к Великой Победе» и «Россия - Моя история. 1945-2016» дополняется материалами региональной истории.

- Примечательно, что здесь в общий контент повествования умело вплетены сведения о том, как жила Сахалинская область во времена той или иной эпохи. При желании можно узнать, что происходило в регионе, к примеру, во времена Романовых или Древней Руси, - подчеркнула директор областной научной библиотеки Валентина Малышева.

Проект создан творческой группой под эгидой патриаршего совета по культуре и получил поддержку администрации президента Российской Федерации, министерства культуры и министерства образования и науки России.

4 ноября, в рамках празднования Дня народного единства, в Южно-Сахалинске состоится презентация первых экспозиций мультимедийного проекта исторического парка «Россия - моя история». Они будут открыты с 13.00 до 19.00 часов. В праздничные дни 5 и 6 ноября исторический парк будет работать с 11.00 до 18.00 часов для экскурсионных групп. Вход для всех посетителей в эти дни будет бесплатным. После он снова закроется до окончательного завершения строительства. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:30 0
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