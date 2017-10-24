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Рейсовый автобус не справился с гололедом в Холмске
фото и видео очевидцев

Рейсовый автобус не справился с гололедом в Холмске

Машину развернуло на 90 градусов на улице 60 лет Октября

Рейсовый автобус развернуло на 90 градусов на улице 60 лет Октября в Холмске.

По словам очевидцев, водитель, перевозящий пассажиров по маршруту 4а не справился с управлением, машина забуксовала в ливневке, перегородив тротуар.

По словам холмчан, в городе сильный гололед также на улице Молодежной. Люди и автомобили спускаются с подъема в сторону города, рискуя. 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 10:08 +6
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Место
Холмск
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Комментарии
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 10:16
А где дорожные службы!??!?!! Опять ждем аварии?!
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+9
Online
Bokassa Online
Написано сегодня, в 10:21
зима подкралась незаметно, в итоге с матроски народ в большинстве своем шел пехом
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+3
Okcana29
Написано сегодня, в 10:29
Да уж... у нас как всегда. Зима подходит а посыпалки не готовы...
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+6
Online
_ekhidna_ Online
Написано сегодня, в 10:47
в Холмске, с его рельефом, дорожным службам отдыхать чревато, могут чьи то головы полететь...
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+5
Maximbor
Написано сегодня, в 13:46
_ekhidna_, Согласен, начинать надо с самой главной.
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+1
Online
Lukich Online
Написано сегодня, в 10:57
У дорожников песок не сыпется...молодые еще.
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+4
Online
Vladiksakh65 Online
Написано сегодня, в 11:12
В Южном с утра центр посолили. По воде на работу ехал.
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+3
Dashka3550
Написано сегодня, в 11:17
А раньше народом собирались и сами толкали и не ждали ни каких слуб...
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0
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 11:38
Dashka3550, ну и ничего хорошего
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+3
MARBLE
Написано сегодня, в 11:20
Надо же написать РЕЙСОВЫЙ, аж дыхание затаила...


Это маршрутный автобус....
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+2
Online
Netu_nika Online
Написано сегодня, в 15:30
MARBLE, рейсовый автобус, ходит по маршруту, видимо так
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0
alpha
Написано сегодня, в 14:45
Завгару в дыню дали?
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0
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kruk Online
Написано сегодня, в 15:29
И на Молодёжке веселуха была!
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