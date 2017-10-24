Рейсовый автобус не справился с гололедом в Холмске

фото и видео очевидцев

Машину развернуло на 90 градусов на улице 60 лет Октября

Рейсовый автобус развернуло на 90 градусов на улице 60 лет Октября в Холмске.

По словам очевидцев, водитель, перевозящий пассажиров по маршруту 4а не справился с управлением, машина забуксовала в ливневке, перегородив тротуар.

По словам холмчан, в городе сильный гололед также на улице Молодежной. Люди и автомобили спускаются с подъема в сторону города, рискуя.