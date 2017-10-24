фото и видео очевидцев
Рейсовый автобус не справился с гололедом в Холмске
Машину развернуло на 90 градусов на улице 60 лет Октября
Рейсовый автобус развернуло на 90 градусов на улице 60 лет Октября в Холмске.
По словам очевидцев, водитель, перевозящий пассажиров по маршруту 4а не справился с управлением, машина забуксовала в ливневке, перегородив тротуар.
По словам холмчан, в городе сильный гололед также на улице Молодежной. Люди и автомобили спускаются с подъема в сторону города, рискуя.
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