«Элвари-Сахалин» встретится с волейболистами из Ростова-на-Дону

Первый матч пройдет сегодня, второй - 1 ноября

31 октября «Элвари-Сахалин» в рамках третьего тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд высшей лиги «Б» сыграет первый матч с «Ростов-Волей» из Ростова-на-Дону. Игра пройдет в Одинцово (повторная состоится 1 ноября).

История «Ростов-Волей» началась в 2011 году, когда на базе ростовской таможни была создана команда «Атаман». В 2012 году сборная получила новое имя - «Ростов-Волей» и была заявлена в высшую лигу «Б».

В нынешнем чемпионате команда занимает предпоследнюю строчку турнирной таблицы в зоне «Запад».

«Элвари-Сахалин» и «Ростов-Волей» в чемпионате России провели пять матчей. Статистика говорит о преимуществе островитян, в их активе четыре победы, сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.