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Вырученные средства с фестиваля гимнастики направят в Кировский детский дом-интернат
Фото: artist.ru

Вырученные средства с фестиваля гимнастики направят в Кировский детский дом-интернат

Также за любую сумму можно будет купить поделки детей этого учреждения

В Южно-Сахалинске в субботу, 28 октября, состоится спортивный фестиваль "Жить, побеждая". Он будет посвящен Всероссийскому дню гимнастики. На сцену выйдут художественные и спортивные гимнастки, черлидерши, а также танцевальные и музыкальные коллективы области.

– Чтобы попасть на концерт, необходимо приобрети билет. Стоимость его очень символичная – 100 рублей. Все собранные от продажи билетов деньги пойдут на благотворительность. Совместно с нашим партнером фондом "Родные острова" было принято решение передать вырученные средства Кировскому детскому дому-интернату для умственно отсталых детей. Воспитанники которого станут почетными гостями праздника, – отметили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Кроме того, в "Кристалле" на втором этаже будет установлен специальный бокс. Любой желающий сможет приобрести поделку, сделанную ребятами детского дома. Цена не будет фиксирована. Ее определит каждый сам для себя. В Кировском детском доме-интернате эти деньги планируют потратить на приобретение спортивного инвентаря.

Для справки:

Кировский детский дом-интернат для умственно отсталых детей находится в селе Кировское Тымовского района. Впервые он распахнул свои двери в 1961 года тогда его воспитанниками стали 60 детей. Сегодня здесь живут и обучаются 194 ребенка. Со дня основания Кировский детский дом является единственным учреждением в Сахалинской области, где живут и проходят реабилитацию дети-инвалиды от 4 до 18 лет.

Фестиваль пройдет в ледовом дворце "Кристалл". Начало праздника спорта и грации в 17.00 часов.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:38 0
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Место
Южно-Сахалинск
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