Тайфун в Японии может оставить Сахалин без новой партии подержанных машин

Бушующий в Японии тайфун «Лан» чуть не оставил сахалинцев без новой партии японских автомобилей. По сообщению «Вестей», ими был гружен корабль Real с российским экипажем, выброшенный штормом на бетонный волнорез.

ЧП произошло в префектуре Тояма. Ветром сухогруз оторвало от причала и отбросило на бетон. На судне находились 19 россиян – членов экипажа. Никто из них не пострадал – все выбрались на берег. Однако сам сухогруз остается наполовину затопленным. Он должен был выйти в рейс на Сахалин на текущей неделе.

Стихия ударила по Японии в воскресенье, 22 октября. Порывы ветра достигали скорости 200 километров в час, известно как минимум о пяти погибших.