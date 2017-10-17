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Тайфун в Японии может оставить Сахалин без новой партии подержанных машин

Тайфун в Японии может оставить Сахалин без новой партии подержанных машин

Российское судно, груженное ими, наполовину затоплено

Бушующий в Японии тайфун «Лан» чуть не оставил сахалинцев без новой партии японских автомобилей. По сообщению «Вестей», ими был гружен корабль Real с российским экипажем, выброшенный штормом на бетонный волнорез.

ЧП произошло в префектуре Тояма. Ветром сухогруз оторвало от причала и отбросило на бетон. На судне находились 19 россиян – членов экипажа. Никто из них не пострадал – все выбрались на берег. Однако сам сухогруз остается наполовину затопленным. Он должен был выйти в рейс на Сахалин на текущей неделе.

Стихия ударила по Японии в воскресенье, 22 октября. Порывы ветра достигали скорости 200 километров в час, известно как минимум о пяти погибших.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:27 0
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Комментарии
Online
Vitaliy Borodin Online
Написано сегодня, в 15:13
ого у них там
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+3
Andrey2017
Написано сегодня, в 15:35
Пострадавших жаль. Тяжело будет с выбиванием денег за утраченное авто, сошлются на форс-мажор.
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+3
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leksoos13 Online
Написано сегодня, в 15:41
подержанных или все-таки подДержанных?
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0
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НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 15:52
leksoos13, подержанных правильно. Их не поддерживают, а подержали.
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+1
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 15:58
leksoos13, поезженных
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