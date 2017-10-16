«Буккроссинг на Сахалине» уже собрал почти 300 книг

Реализация проекта «Буккроссинг на Сахалине» выходит на финишную прямую. В течение лета – осени активисты собирали книги. Сейчас их около 300 экземпляров. Для них изготовлены специальные антивандальные книжные шкафы, которые будут установлены в ряде населенных пунктов Сахалинской области.

- Как известно, смысл буккроссинга – бескорыстный обмен книгами по принципу «прочитал – передай другому». Таким образом мы надеемся повысить интерес островитян к чтению. Во многих семьях есть домашние библиотеки, но сейчас, когда большинство предпочитает электронные книги, традиционные бумажные книги зачастую просто занимают место на полке. И мы предлагаем сахалинцам поделиться книгами с земляками, - предложил руководитель регионального отделения «Молодой гвардии» Николай Литус.

- Уверен, что этот проект будет востребован и получит поддержку общественных организаций и депутатского корпуса нашей области. Книжные шкафы будут установлены в общественных местах городов. Хотелось бы, чтобы как можно больше сахалинцев узнали о проекте и присоединились к международному движению буккроссинга, - поделился депутат Сахалинской областной Думы Александр Шарифулин.

Сахалинцы и сейчас могут присоединиться к акции «Буккроссинг на Сахалине». Книги можно приносить по адресу: Южно-Сахалинск, улица Дзержинского, 23, кабинет 310.

Установить книжные шкафы для буккроссинга «Молодая гвардия» планирует в областном центре, а также Аниве, Долинске, Макарове, Невельске, Холмске и Корсакове.