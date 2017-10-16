Работы эвенкийского художника представят в музее «Остров Сахалин»

Около 30 силуэтных композиций, рукописи легенд, сказок и рассказов Семёна Надеина будут представлены в музее книги «Остров Сахалин» с 3 ноября по 21 января. Экспонаты собраны из четырех музеев Сахалинской области и личной коллекции семьи Василия Курикалова. Часть уникальных силуэтных композиций будет экспонироваться впервые, об этом сообщает пресс-служба музея.

Грациозные олени, живописные сцены из быта эвенкийского народа и пейзажи сахалинского ландшафта, – все это создал автор при помощи ножниц и бумаги. Вся художественная сложность работ, представленных на выставке, заключается в том, что предварительный рисунок не делался, поэтому художник должен был обладать от природы особым видом памяти и фантазией, чем в полной мере владел эвенкийский мастер.

Семён Александрович Надеин родился в 1929 году в эвенкийском стойбище Лок в центральной части Сахалина. Он работал в оленеводческом колхозе, занимался охотой. Паралич ног приковал 27-летнего юношу к кровати, но не сломил его дух. В поэме «Лесная песня» он напишет: «Тот недуг, что сковал мое тело, не смог заточить мою душу во мрак». Всю свою энергию С. Надеин вложил в художественное творчество.

Помимо силуэтных композиций, Семен Надеин был автором сказок, преданий, эвенкийских легенд. На выставке посетители поближе познакомятся и рассмотрят творческие композиции автора, услышат его произведения в «сказочной» атмосфере. В период с 3 по 6 ноября пройдут мастер-классы по созданию силуэтных композиций из различных материалов под руководством опытных мастеров Вероники Осиповой, Сергея Минато, Василия Соловьева, Елены Бибиковой и др.