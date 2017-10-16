Сахалинцы забежали на пик Чехова за 50 минут

Федерация спортивного туризма и альпинизма Сахалинской области провела в тестовом режиме соревнования в новой для острова дисциплине «Скайранинг» – забег в гору с экстремальным уклоном. Без широкой огласки в СМИ на старт пятикилометровой дистанции вышло 43 участника, в том числе семь девушек и один представитель Австралии, что придало соревнованиям международный ранг.

Старт был дан от дороги на перевал Чехова, так что спортсмены с высоты 250 метров штурмовали пик, который расположен на 1045 метрах над уровнем моря. Финиш был непосредственно на вершине, где судья фиксировал время, затраченное спортсменами на подъем. После этого они спокойно спускались вниз.

- Среди атлетов различной специализации от беговых лыж и триатлона до альпинизма набирает популярность скайранинг – бег по горам. Он проходит по тяжелым, иногда “диким” трассам, но не сложнее второй категории по альпинистской классификации. Средний уклон здесь составляет более 20%, а максимальный не превышает 90%, - рассказала организатор соревнований Екатерина Волосович. – В Южно-Сахалинске для этого идеально подходит тропа на пик Чехова – о ней все знают, любят, но никогда не использовали для гонок.

Для федерации спортивного туризма и альпинизма островного региона это был первый опыт проведения сложного спортивного мероприятия.

- Заявить о спортивной составляющей нашей организации мы решили соревнованиями, которые как нельзя лучше характеризуют наш холмистый остров, а именно штурмом главных вершин, - похвасталась Екатерина. – Забег на пик Чехова прошел в тестовом режиме, чтобы в следующем году провести соревнования на высочайшем уровне, учесть все нюансы в организации и предпочтениях спортсменов. Такая гонка сопряжена с определенными рисками – необходима полная маркировка дистанции, слаженная работа волонтёров, судей и спасателей. Ну и участникам необходимо трезво оценивать свои силы. Информацию о забеге мы разместили только в специализированные спортивные группы и получили неожиданно хороший отклик – на старт вышло 43 участника, которых не смутила сложность трассы, осенняя погода со снегом на вершине. И самое важное, сахалинцы оказались готовы оплачивать стартовые взносы поскольку это единственный способ проводить сложные соревнования без спонсоров.

Перед стартом был проведен инструктаж, спортсмены могли бежать с палками, но всё оборудование должны были пронести от старта до финиша. Нельзя было, например, оставить трекинговые палки перед выходом на финальную пологую часть по хребту.

- Я узнал о соревнованиях буквально за две недели до их проведения и сразу решил участвовать, - рассказал победитель в возрастной группе от 35 лет Константин Цымбал. – Сделал несколько беговых тренировок на трассах “Горного Воздуха”, как по серпантину, так и “в лоб” по горнолыжному склону – это специфичная подготовка, отличающаяся от привычной мне велосипедной. Но для тех, кто увлекается циклическими видами спорта: лыжами, бегом, триатлоном, велоспортом – это родственная нагрузка, не требующая специальной техники, то есть общедоступна.

Константин не думал о том, какое место займет на финише, главным ориентиром стало время –выбежать из часа, что для 45-летнего любителя является очень хорошим ориентиром.

- Никто не знал, на какое время рассчитывать. Я выстроил тактику сразу включиться в работу, поскольку многое решалось в первой части на самых жестких участках подъема, - рассказал ветеран. – Мы стартовали с раздельного старта и из-за этого было трудно понять, как хорошо ты идешь. Только за полтора километра до финиша я увидел спину своего соперника, и только после этого понял, что могу претендовать на высокое место.

Константин Цымбал выиграл со временем 51:19, вторым стал Николай Ягодаров – 52:11 и третьим – Андрей Байков с результатом 55:30.

Теперь у мужчин есть ориентир на следующий год – выйти из 50-ти минут, к которому вплотную приблизился десяток сахалинцев. В возрастной группе до 35 лет первенствовал признанный мастер равнинного бега Дмитрий Саранцев со временем 50:38, однако он не был недосягаем. Алексей Боженко был вторым – 51:31, а действующий КМС по легкой атлетике Олег Сергеев занял третье место с результатом 51:41.

- Результат в гонке в гору во много зависит от веса спортсмена. Мне было тяжело с 82 килограммами – ноги сразу начали забиваться, однако шаг за шагом, я чувствовал что удаляюсь от соперников. Это придавало силы, - поведал специалист министерства спорта Алексей Боженко. – На самой крутой части Николай Ягодаров стал моим ориентиром, я старался его не отпускать. А когда выбежали на пологую финишную часть по хребту, я смог убежать от него.

Однако на вершине после финиша нельзя было расслабляться. Получив воду и шоколадку, спортсмены одевали куртки, чтобы не замерзнуть, и спешно спускались вниз уже без учета времени.

С общего старта одновременно ушли семь представительниц “слабого пола”. Но их результаты полностью опровергают устоявшийся стереотип - лучшие девушки потеснили большую половину мужских участников. Наталья Львова выиграла в абсолюте с результатом 1:04:15, а Ольга Метропольская проиграла ей всего две минуты. Светлана Власенко была третьей – 1:15:58.

- Я уже много лет во время пробежек по горам представляла, как будет здорово устроить кросс по нашим горам, на перевал Чехова, например. И наконец, такое мероприятие было анонсировано! Я ни секунды не сомневалась в том, чтобы зарегистрироваться и бежать, - рассказала победительница. - Идея забега на пик Чехова невероятно замотивировала меня, и не только меня – подруги также вышли на старт.

Подготовка к подобным соревнованиям входит в рамки регулярных тренировок Натальи Львовой. Она любит пробежки по рельефной местности, а зимой увлекается лыжными гонками, где приходится преодолевать затяжные подъемы. Можно сделать вывод, что сахалинских спортсменов горами не напугать.

- Я сразу решила убежать и сделать задел, чтобы у соперниц не было визуального контакта со мной. Это сработало, но пришлось до финиша держать высокий темп, не сбавлять, - поведала секрет победы Наталья. - Не передать словами, как я довольна и гонкой и организацией – все были молодцы: судьи, спасатели, волонтеры, организаторы! Конечно, жду следующего соревнования. Очень радует, что в нашем календаре появляются новые увлекательные форматы. Но здесь надо быть хорошо подготовленным. Конечно, если хочешь просто пройти, останавливаясь, то можно стартовать всем. Но, если бежать как гонку, то надо готовиться – на ней тяжело всем в равной степени.

Главным гостем забега стал австралиец Шейн Уитфилд. Он уже несколько лет живет в Южно-Сахалинске, любит кататься на велосипеде, а год назад увлекся лыжными гонками.

- Я в юности занимался трековым велосипедом, а сейчас просто катаюсь на горном, поддерживаю физическую форму. Мне всегда интересно попробовать новых дисциплины, и я сразу согласился зайти на пик Чехова, где еще не был. Получилось не очень быстро, но в следующем году я хочу улучшить время на полчаса, - поделился иностранец. – Прошлой зимой я попробовал покататься на беговых лыжах и огромным трудом преодолел километр. Это, наверное, самый сложный вид спорта. Но мне понравилось это испытание, постепенно я начал осваиваться, летом катался на роллерах и этой зимой планирую проехать Сахалинский лыжный марафон. Мне нравится спортивная жизнь на Сахалине.

Федерация спортивного туризма и альпинизма Сахалинской области разрабатывает календарь соревнований на следующий сезон, в котором забег на пик Чехова станет главным мероприятием, возможно при поддержке Министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области. Также рассматриваются другие локации для скайранинга, чтобы спортсмены различных направлений могли бороться друг с другом в течение всего лета, сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.