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Больше пяти тысяч сахалинцев пришли на концерт симфонического оркестра под открытым небом

Больше пяти тысяч сахалинцев пришли на концерт симфонического оркестра под открытым небом

Шедевры мировой музыки публике подарили музыканты Мариинского театра

Вечером 6 августа в Южно-Сахалинске на площади перед зданием Дома правительства выступил симфонический оркестр Мариинского театра под управлением художественного руководителя и дирижера, народного артиста России Валерия Гергиева. Этот музыкальный подарок для островитян и гостей региона был организован при поддержке губернатора и правительства островного региона специально к 70-летнему юбилею образования Сахалинской области.

Для слушателей на площади было установлено полторы тысячи сидячих мест – впервые в таком большом количестве. Однако этот «зал» под открытым небом не смог вместить всех желающих: их в этот теплый вечер собралось более пяти тысяч человек. Сахалинцы и гости острова пришли послушать музыкальные шедевры в исполнении одного из лучших оркестров мира.

Музыканты вышли на сцену под гром аплодисментов. Великий маэстро Гергиев занял место на дирижерском пульте, взмахнул своей «волшебной палочкой», и музыка плавно полилась во все стороны. Первым номером программы прозвучало произведение Феликса Мендельсона. Затем музыканты исполнили сочинение Макса Бруха, написанное этим композитором для скрипки с оркестром. Солировал 16-летний Даниэль Лозакович – юный виртуоз из Швеции, которого Валерий Гергиев представил, как одного из самых одаренных скрипачей в мире. Главным подарком от оркестра Мариинского театра стало завораживающее исполнение Симфонии №4 Петра Ильича Чайковского в четырех частях.

После того как прозвучали последние ноты, публика взорвалась овациями, которые долго не смолкали. Многие зрители с удовольствием выражали свою признательность букетами цветов. На бис оркестр исполнил очень узнаваемый отрывок из оперы Чайковского «Евгений Онегин». Горячо поблагодарив публику, музыканты и маэстро Гергиев покидали сцену под нескончаемые аплодисменты.

У оркестра Мариинского театра очень напряженный гастрольный график. Незадолго до приезда на Сахалин музыканты побывали в Южной Корее. Дали концерты во Владивостоке в рамках II Дальневосточного фестиваля «Мариинский». На остров симфонический оркестр Мариинского театра приехал в большом составе – более 60 человек. В числе участников именитого музыкального коллектива прибыл и выходец с Сахалина – контрабасист Борис Маркелов. Он родился и вырос в селе Краснополье Углегорского района, несколько лет назад уехал в северную столицу, чтобы продолжить свое образование на более высоком уровне.

- Мне очень приятно выступать на родном острове, чувствую подпитку энергией от зрителей, – поделился впечатлениями музыкант.

После Сахалина оркестр «Мариинки» отправится с концертом в китайский город Харбин, после чего вернется домой – в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба ГАУК «Сахалинская филармония».

Галерея
Больше пяти тысяч сахалинцев пришли на концерт симфонического оркестра под открытым небом, Фото: 1
Больше пяти тысяч сахалинцев пришли на концерт симфонического оркестра под открытым небом, Фото: 2
Больше пяти тысяч сахалинцев пришли на концерт симфонического оркестра под открытым небом, Фото: 3
Больше пяти тысяч сахалинцев пришли на концерт симфонического оркестра под открытым небом, Фото: 4
Больше пяти тысяч сахалинцев пришли на концерт симфонического оркестра под открытым небом, Фото: 5
Больше пяти тысяч сахалинцев пришли на концерт симфонического оркестра под открытым небом, Фото: 6
Больше пяти тысяч сахалинцев пришли на концерт симфонического оркестра под открытым небом, Фото: 7
Больше пяти тысяч сахалинцев пришли на концерт симфонического оркестра под открытым небом, Фото: 8
Больше пяти тысяч сахалинцев пришли на концерт симфонического оркестра под открытым небом, Фото: 9
Больше пяти тысяч сахалинцев пришли на концерт симфонического оркестра под открытым небом, Фото: 10
Больше пяти тысяч сахалинцев пришли на концерт симфонического оркестра под открытым небом, Фото: 11
Больше пяти тысяч сахалинцев пришли на концерт симфонического оркестра под открытым небом, Фото: 12
Больше пяти тысяч сахалинцев пришли на концерт симфонического оркестра под открытым небом, Фото: 13
Больше пяти тысяч сахалинцев пришли на концерт симфонического оркестра под открытым небом, Фото: 14
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Больше пяти тысяч сахалинцев пришли на концерт симфонического оркестра под открытым небом
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:20 +5
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Комментарии
Malinka17
Написано сегодня, в 15:34
Огромное спасибо филармонии за подарок! Незабываемые ощущения. Да, немного подкачал звук, да жужжание дронов мешало, но на настроение это никак не повлияло. Прекрасный вечер, красивая музыка, шикарный оркестр, благодарные зрители.. Даниэль неподражаем! Будем обязательно следить за его творчеством.
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+6
Bokassa
Написано сегодня, в 16:12
как всегда только для юс, остальные мимо. ЮС - любимый сын, остальная область грязные бастарды и пасынки. РФ в миниатюре прям - великая и прекрасная Московия, вокруг которой расположились орки и тьма
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+1
Катерина Раченко
Написано сегодня, в 16:24
Вчера тоже были на концерте. Ощущения потрясающие, будто музыка каскадом поднимается наверх, к небу, и потом тысячей звуков обрушивается на себя. Пришли пораньше, но все места уже были заняты: кажется, весь город был там. В итоге сидели на ступеньках, но все равно было прекрасно слышно и видно благодаря экранами. Спасибо за такой подарок! Жаль только, что начало задержали на полчаса, и нам в итоге пришлось уйти, не дождавшись конца: детям спать было пора.
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+3
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 16:42
Волшебная завораживающая музыка, неописуемая виртуозность вундеркинда Дэниэля, которого Валерий Гергиев назвал просто по-русски Данилой - это было великолепно! Мы приехали в 19-30, и успели ещё сесть на пластиковые стулья. Спасибо за прекрасный подарок нашей филармонии и минкультуры России! Я, как обычно, прослезилась, забыла носовой платок, сидела хлюпала

Одно печалило: как всегда на бесплатном и общедоступном концерте было очень много случайных людей, которые во время исполнения громко говорили по телефону, между собой, а сидящий далее нас на два ряда немолодой мужчина вообще пришел позаигрывать с молодыми женщинами. Не думаю, что они пришли бы на платный концерт и вели себя так же. Вот эта бескультурщина местами удручает. Непонятно - зачем? Чтоб потом было что сказать знакомым? Неуважение к организаторам, музыкантам и к самим себе, в конечном счёте.
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+3
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