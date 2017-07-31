Больше пяти тысяч сахалинцев пришли на концерт симфонического оркестра под открытым небом

Вечером 6 августа в Южно-Сахалинске на площади перед зданием Дома правительства выступил симфонический оркестр Мариинского театра под управлением художественного руководителя и дирижера, народного артиста России Валерия Гергиева. Этот музыкальный подарок для островитян и гостей региона был организован при поддержке губернатора и правительства островного региона специально к 70-летнему юбилею образования Сахалинской области.

Для слушателей на площади было установлено полторы тысячи сидячих мест – впервые в таком большом количестве. Однако этот «зал» под открытым небом не смог вместить всех желающих: их в этот теплый вечер собралось более пяти тысяч человек. Сахалинцы и гости острова пришли послушать музыкальные шедевры в исполнении одного из лучших оркестров мира.

Музыканты вышли на сцену под гром аплодисментов. Великий маэстро Гергиев занял место на дирижерском пульте, взмахнул своей «волшебной палочкой», и музыка плавно полилась во все стороны. Первым номером программы прозвучало произведение Феликса Мендельсона. Затем музыканты исполнили сочинение Макса Бруха, написанное этим композитором для скрипки с оркестром. Солировал 16-летний Даниэль Лозакович – юный виртуоз из Швеции, которого Валерий Гергиев представил, как одного из самых одаренных скрипачей в мире. Главным подарком от оркестра Мариинского театра стало завораживающее исполнение Симфонии №4 Петра Ильича Чайковского в четырех частях.

После того как прозвучали последние ноты, публика взорвалась овациями, которые долго не смолкали. Многие зрители с удовольствием выражали свою признательность букетами цветов. На бис оркестр исполнил очень узнаваемый отрывок из оперы Чайковского «Евгений Онегин». Горячо поблагодарив публику, музыканты и маэстро Гергиев покидали сцену под нескончаемые аплодисменты.

У оркестра Мариинского театра очень напряженный гастрольный график. Незадолго до приезда на Сахалин музыканты побывали в Южной Корее. Дали концерты во Владивостоке в рамках II Дальневосточного фестиваля «Мариинский». На остров симфонический оркестр Мариинского театра приехал в большом составе – более 60 человек. В числе участников именитого музыкального коллектива прибыл и выходец с Сахалина – контрабасист Борис Маркелов. Он родился и вырос в селе Краснополье Углегорского района, несколько лет назад уехал в северную столицу, чтобы продолжить свое образование на более высоком уровне.

- Мне очень приятно выступать на родном острове, чувствую подпитку энергией от зрителей, – поделился впечатлениями музыкант.

После Сахалина оркестр «Мариинки» отправится с концертом в китайский город Харбин, после чего вернется домой – в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба ГАУК «Сахалинская филармония».