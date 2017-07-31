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Лесные пожары могут возникнуть на юге Сахалина
russadm.ru

Лесные пожары могут возникнуть на юге Сахалина

Особо осторожными спасатели просят быть 8 августа

Сахалинское управление Росгидромета прогнозирует высокую пожароопасность лесов на территории Смирныховского, Долинского, Анивского районов, а также в Южно-Сахалинске. Угроза возникновения пожаров в природной среде ожидается 8 августа.

Телефон пожарно-спасательной службы: 01 (со стационарного), 101 (с мобильного), сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:30 +2
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Комментарии
Online
(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 15:53
не нужны нам тут пожары.. нам и без огня хорошо...
вот только кто не будь не постарается .
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Bokassa
Написано сегодня, в 16:14
а могут и не возникнуть, - министерство "че случилось" - самая большая толпа бездельников после депутатов (окромя спасателей и пожарных)
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