Сахалинец, убивший бабушку за предложение найти работу, предстанет перед судом
Внук нигде не работал, злоупотреблял спиртным и жил на пенсию стариков
Как сообщают в областном следкоме, это уголовное дело было возбуждено по факту смерти 19 марта 2017 года в реанимационном отделении Углегорской ЦРБ 81-летней местной жительницы, поступившей в это медицинское учреждение с телесными повреждениями.
Согласно заключению судебно-медицинского исследования трупа причиной смерти женщины явился травматический отек головного мозга, травматическое субдуральное кровоизлияние.
По версии следствия, обвиняемый находился на воспитании у бабушки и дедушки с детства. Внук нигде не работал, вел аморальный образ жизни, злоупотреблял спиртными напитками и жил на пенсию стариков.
Днем 17 марта обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в очередной раз стал требовать от них деньги. Женщина отказала, при этом предложила, чтобы внук пошел работать и содержал себя самостоятельно. Разозлившись, обвиняемый стал избивать бабушку.
За пенсионерку заступился муж, которому обвиняемый также нанес удары. После случившегося супруг вызвал бригаду скорой помощи, которая госпитализировала пенсионеров в больницу. Спустя три дня потерпевшая от полученных телесных повреждений скончалась.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело, с утвержденным обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу.
А ты не хочешь поинтересоваться, как же так они его вырастили? Может не так растили?
уже пора в рудники отправлять
а за то что сделал - на плаху
работой...