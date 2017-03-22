Сахалинец, убивший бабушку за предложение найти работу, предстанет перед судом

Седственным отделом по Углегорску СУ СК РФ по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст. 111 УК РФ).

Как сообщают в областном следкоме, это уголовное дело было возбуждено по факту смерти 19 марта 2017 года в реанимационном отделении Углегорской ЦРБ 81-летней местной жительницы, поступившей в это медицинское учреждение с телесными повреждениями.

Согласно заключению судебно-медицинского исследования трупа причиной смерти женщины явился травматический отек головного мозга, травматическое субдуральное кровоизлияние.

По версии следствия, обвиняемый находился на воспитании у бабушки и дедушки с детства. Внук нигде не работал, вел аморальный образ жизни, злоупотреблял спиртными напитками и жил на пенсию стариков.

Днем 17 марта обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в очередной раз стал требовать от них деньги. Женщина отказала, при этом предложила, чтобы внук пошел работать и содержал себя самостоятельно. Разозлившись, обвиняемый стал избивать бабушку.

За пенсионерку заступился муж, которому обвиняемый также нанес удары. После случившегося супруг вызвал бригаду скорой помощи, которая госпитализировала пенсионеров в больницу. Спустя три дня потерпевшая от полученных телесных повреждений скончалась.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело, с утвержденным обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу.