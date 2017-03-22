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Сахалинец, убивший бабушку за предложение найти работу, предстанет перед судом

Сахалинец, убивший бабушку за предложение найти работу, предстанет перед судом

Внук нигде не работал, злоупотреблял спиртным и жил на пенсию стариков

Седственным отделом по Углегорску СУ СК РФ по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст. 111 УК РФ).

Как сообщают в областном следкоме, это уголовное дело было возбуждено по факту смерти 19 марта 2017 года в реанимационном отделении Углегорской ЦРБ 81-летней местной жительницы, поступившей в это медицинское учреждение с телесными повреждениями.

Согласно заключению судебно-медицинского исследования трупа причиной смерти женщины явился травматический отек головного мозга, травматическое субдуральное кровоизлияние.

По версии следствия, обвиняемый находился на воспитании у бабушки и дедушки с детства. Внук  нигде не работал, вел аморальный образ жизни, злоупотреблял спиртными напитками и жил на пенсию стариков.

Днем 17 марта обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в очередной раз стал требовать от них деньги. Женщина отказала, при этом предложила, чтобы внук пошел работать и содержал себя самостоятельно. Разозлившись, обвиняемый стал избивать бабушку.

За пенсионерку заступился муж, которому обвиняемый также нанес удары. После случившегося супруг вызвал бригаду скорой помощи, которая госпитализировала пенсионеров в больницу. Спустя три дня потерпевшая от полученных телесных повреждений скончалась.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело, с утвержденным обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:06 +1
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Комментарии
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 15:14
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+3
Online
S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано сегодня, в 17:02
TROL, ....не факт,какая может быть имитация при мочеиспускании?
Здесь не тот случай!
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+1
ZLOI275
Написано сегодня, в 15:18
Заласкали залюбили и избаловали. Вот и результат (((((
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+4
Online
leksoos13 Online
Написано сегодня, в 17:05
ZLOI275, как говорится: целовали всю жизнь в одно место. Не дышали на него
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0
Online
Karu Online
Написано сегодня, в 15:20
Внучек блин...
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+4
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 15:24
Несчастные старики
вырастили отродье на свою голову...
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+10
Online
Nord Online
Написано сегодня, в 16:26
НюНик_просто_Анна,
А ты не хочешь поинтересоваться, как же так они его вырастили? Может не так растили?
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+1
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 16:44
Nord, неа, не хочу. Есть такая поговорка: в семье не без урода. Может, и баловали. Но есть ещё генетика.
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+1
Online
ocharovashka Online
Написано сегодня, в 15:53
Благодарность за то что в детский дом когда-то не отправился, урод
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+3
Online
(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 15:54
теперь он будит жить на наши налоги... приспособленец.
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+1
Online
Netu_nika Online
Написано сегодня, в 16:03
(князь) Вельзевул, а потом при освобождении деньги еще получит
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+1
Online
(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 16:22
Netu_nika, ага
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0
Triton
Написано сегодня, в 16:13
да только за то, что детина в 36 лет сидел на шее у стариков
уже пора в рудники отправлять
а за то что сделал - на плаху
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+2
Эндрю
Написано сегодня, в 16:31
Ближайшие годы он будет одет,накормлен и с
работой...
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0
ateriya
Написано сегодня, в 17:18
Вот и нашел себе работу. Балбес. Чудовище какое то. На родных поднял руку. На тех кто его любил,кто ему все последнее отдавал. Вот же чудовище.
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+1
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