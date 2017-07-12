Стали известны имена участников кочующего фестиваля на Сахалине
Концерты пройдут с 8 по 23 августа в восьми районах области
Всероссийский кочующий фестиваль культур «Манящие миры. Этническая Россия» объявляет имена участников мероприятия. Творческие этнические коллективы и отдельные исполнители прибудут на остров, чтобы с 8 по 24 августа познакомить жителей и гостей области с уникальной культурой своих народов.
От Мурманска до Сахалина – такова география проекта, объединяющая артистов Камчатки, Чукотки, Алтая, Эвенкии, Ямала, Мурманской и Сахалинской области. Программа познакомит зрителей с уникальной культурой коренных малочисленных народов российского Севера – ительменов, эвенков, чукчей, эскимосов, саамов, ненцев, нивхов, нанайцев и уйльта. В проекте представлены жемчужины этнических танцев, горловое пение, фолк музыка и этническая эстрада. Многожанровость программы позволяет представить палитру этнических культур от аутентичных форм до современных.
Перед зрителями выступит заслуженный артист России и Алтая Болот Байрышев – всемирно известный исполнитель традиционного алтайского горлового пения кай – древнейшего музыкального жанра, отличающегося глубоким философским осмыслением жизни. Болот виртуозно владеет техникой игры на комусе, топшууре, шооре и др.
Традиционные песни, а также песни собственного сочинения исполнят: романтик российского Севера Владимир Хоменко (Эвенкия), этнопевица Екатерина Салиндер (Ямал) и Ольга Ласточкина (Камчатка). Также культуру своего народа представит Саамская творческая группа (Мурманская область).
Уникальный Ительменский ансамбль «Эльвель» (Камчатский край) представит свою программу. Ительмены – одна из ветвей индейцев племени Тлинкиты. Танцы ительменов – это отражение их жизни, наполненное звуками дикой нетронутой цивилизацией природы.
Также остров посетит народный фольклорный эскимосский ансамбль «Атасикун» (Чукотка). «Атасикун» – в переводе с эскимосского «Все вместе». В репертуаре ансамбля собраны танцы аляскинских и канадских, чаплинских и сирениковских эскимосов. Коллектив проводит активную работу по восстановлению забытых танцевальных номеров и по сохранению эскимосской мелодии.
В разных муниципальных образованиях Сахалинской области к гостям будут присоединяться сахалинские национальные коллективы:
- Народный национальный ансамбль «Мэнгумэ илга» («Серебряные узоры»), городской округ Поронайский, руководитель А. Украинский
- Самодеятельный ансамбль «Люди Ых миф» («Люди Сахалина»), городской округ «ГородЮжно?Сахалинск», руководитель Е. Ниткук
- Нивхский народный фольклорный ансамбль «Кех» («Чайка»), «Тымовский городской округ», руководитель Т. Шкалыгина
- Народный национальный хореографический ансамбль «Ари ла миф» («Земля северного ветра»), «Городской округ Ногликский», руководитель А. Горошко
- Ансамбль «Морошечка», городской округ «Александровск?Сахалинский район», руководитель Е. Ниганова
- Народный нивхский национальный ансамбль «Пила Кен» («Большое солнце»), Городской округ «Охинский», руководитель И.Комарова.
Президент фестиваля – народный артист России, лауреат премии Правительства РФ «Душа России» Иосиф Жуков (Камчатка), сообщает пресс-служба министерства культуры и архивного дела Сахалинской области.