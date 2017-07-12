Стали известны имена участников кочующего фестиваля на Сахалине

Всероссийский кочующий фестиваль культур « Манящие миры. Этническая Россия » объявляет имена участников мероприятия. Творческие этнические коллективы и отдельные исполнители прибудут на остров, чтобы с 8 по 24 августа познакомить жителей и гостей области с уникальной культурой своих народов.

От Мурманска до Сахалина – такова география проекта, объединяющая артистов Камчатки, Чукотки, Алтая, Эвенкии, Ямала, Мурманской и Сахалинской области. Программа познакомит зрителей с уникальной культурой коренных малочисленных народов российского Севера – ительменов, эвенков, чукчей, эскимосов, саамов, ненцев, нивхов, нанайцев и уйльта. В проекте представлены жемчужины этнических танцев, горловое пение, фолк музыка и этническая эстрада. Многожанровость программы позволяет представить палитру этнических культур от аутентичных форм до современных.

Перед зрителями выступит заслуженный артист России и Алтая Болот Байрышев – всемирно известный исполнитель традиционного алтайского горлового пения кай – древнейшего музыкального жанра, отличающегося глубоким философским осмыслением жизни. Болот виртуозно владеет техникой игры на комусе, топшууре, шооре и др.

Традиционные песни, а также песни собственного сочинения исполнят: романтик российского Севера Владимир Хоменко (Эвенкия), этнопевица Екатерина Салиндер (Ямал) и Ольга Ласточкина (Камчатка). Также культуру своего народа представит Саамская творческая группа (Мурманская область).

Уникальный Ительменский ансамбль «Эльвель» (Камчатский край) представит свою программу. Ительмены – одна из ветвей индейцев племени Тлинкиты. Танцы ительменов – это отражение их жизни, наполненное звуками дикой нетронутой цивилизацией природы.

Также остров посетит народный фольклорный эскимосский ансамбль «Атасикун» (Чукотка). «Атасикун» – в переводе с эскимосского «Все вместе». В репертуаре ансамбля собраны танцы аляскинских и канадских, чаплинских и сирениковских эскимосов. Коллектив проводит активную работу по восстановлению забытых танцевальных номеров и по сохранению эскимосской мелодии.

В разных муниципальных образованиях Сахалинской области к гостям будут присоединяться сахалинские национальные коллективы:

Народный национальный ансамбль «Мэнгумэ илга» («Серебряные узоры»), городской округ Поронайский, руководитель А. Украинский

Самодеятельный ансамбль «Люди Ых миф» («Люди Сахалина»), городской округ «ГородЮжно?Сахалинск», руководитель Е. Ниткук

Нивхский народный фольклорный ансамбль «Кех» («Чайка»), «Тымовский городской округ», руководитель Т. Шкалыгина

Народный национальный хореографический ансамбль «Ари ла миф» («Земля северного ветра»), «Городской округ Ногликский», руководитель А. Горошко

Ансамбль «Морошечка», городской округ «Александровск?Сахалинский район», руководитель Е. Ниганова

Народный нивхский национальный ансамбль «Пила Кен» («Большое солнце»), Городской округ «Охинский», руководитель И.Комарова.

Президент фестиваля – народный артист России, лауреат премии Правительства РФ «Душа России» Иосиф Жуков (Камчатка), сообщает пресс-служба министерства культуры и архивного дела Сахалинской области.