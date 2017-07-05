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Кочующий фестиваль народов Севера впервые приедет на Сахалин

Кочующий фестиваль народов Севера впервые приедет на Сахалин

Проект проведет в островном регионе почти весь август

С 8 по 24 августа на территории области впервые пройдет кочующий фестиваль «Манящие миры. Этническая Россия». Целью проекта является популяризация культурного наследия народов России, сообщает пресс-служба министерства культуры островного региона.

Данный проект является уникальным в своем роде. Это единственный в стране кочующий фестиваль, который представляет традиционную и современную культуру коренных малочисленных народов российского Севера. Его формат соответствует образу жизни представленных народов – фестиваль кочует по городам и селам страны. За 12 лет в рамках проекта было представлено более 300 этнических программ. Фестиваль побывал в 87 городах и поселках России, 9 городах СНГ и КНР. 

Фестивальная программа на Сахалине включит в себя 14 мероприятий в восьми районах области.

Культура коренных народов будет представлена этническими концертами, выставками традиционных ремесел, фотовыставками, интерактивными творческими лабораториями. Зрителю будет представлена широчайшая палитра этнических культур, от аутентичных форм до современных.

Организатором фестиваля на Сахалине является Культурный фонд поддержки национальных искусств (г. Москва) и Сахалинский областной центр народного творчества. Подробная информация по тел.: 8(4242) 72–20–40.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:59 0
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